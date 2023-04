Jessica Gadirova gewann an der Kunstturn-EM in Antalya die Goldmedaille im Mehrkampf der Frauen. Die 18-Jährige ist erst die zweite Britin überhaupt, welche im Mehrkampf zuoberst auf dem Treppchen stand. Hinter Gadirova sicherte sich die Ungarin Zsofia Kovacs den zweiten Rang vor der Italienerin Alice D'Amato. Für den Final hatten sich keine Schweizerinnen qualifiziert.

Beeindruckende Boden-Übung

Den Sieg konnte sich Gadirova dank einer überragenden Übung am Boden sichern. Vor der letzten Übung hatte sie in einem engen Final rund einen halben Punkt Rückstand aufgewiesen: Die Britin hatte demnach wenig Spielraum für Fehler, ging ein hohes Risiko ein und wurde mit der Note 13,933 belohnt.

02:12 Video Gadirova zeigt brillante Boden-Übung Aus Sport-Clip vom 14.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden.

So geht es weiter

Am Wochenende runden die Gerätefinals die Titelkämpfe in Antalya ab. Dabei werden nochmals 3 Schweizer im Einsatz stehen. Noe Seifert turnt im Boden-Final (Samstag) und tags darauf am Barren um die Medaillen. An diesem Gerät ebenfalls zu den Top 8 zählt Teamkollege Eddy Yusof. Zudem konnte sich Luca Giubellini für den Sprung-Final qualifizieren, wo die Entscheidung ebenfalls am Sonntag fällt.

Lena Bickel ist am Boden als Quali-Neunte erste Reservistin, würde also noch nachrücken, falls eine vor ihr klassierte Konkurrentin Forfait gäbe.

