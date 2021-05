Simone Biles hat erstmals seit 18 Monaten wieder einen Wettkampf bestritten – und diesem gleich ihren Stempel aufgedrückt. An den U.S. Classic in Indianapolis sorgte die 24-jährige US-Amerikanerin am Sprung für eine Premiere. Als erste Frau zeigte sie einen Jurtschenko mit Doppelsalto rückwärts gebückt.

Für diesen erhielt Biles 16,100 Punkte – und damit mehr als bei ihrer Gold-Performance an den Olympischen Spielen 2016 in Rio.

4 Mal Olympiagold hat sie schon

Biles überzeugte beim Wettkampf in Indianapolis nicht nur am Sprung, sondern auch am Schwebebalken und am Boden. Insgesamt brachte sie es auf 58,400 Punkte und gewann damit vor ihrer Trainingskollegin Jordan Chiles (57,100) und Kayla DiCello (56,100).

Nach ihrer überzeugenden Rückkehr auf die Wettkampf-Bühne gehört Biles auch an den Olympischen Spielen in Tokio zu den grossen Favoritinnen. Diesen Status kann sie an den nationalen Meisterschaften Anfang Juni in Texas untermauern. In Rio hatte Biles 4 Mal Gold und 1 Mal Bronze gewonnen.