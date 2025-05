Das Schweizer Duo legt am ersten Gerät furios los, verpasst den Final der besten vier Nationen am Ende aber deutlich.

Mixed-Wettkampf an der EM

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Überzeugte am Barren Noe Seifert. Freshfocus/Claude Diderich (Archiv)

Das Duo Anny Wu und Noe Seifert hat eine weitere Schweizer Medaille an der Kunstturn-EM in Leipzig (GER) am Ende klar verpasst. Die beiden Schweizer klassierten sich im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettkampf auf Platz 8.

Seifert stark am Barren

Wu und speziell Seifert waren furios in den Wettkampf gestartet. Nach dem ersten Gerät, bei dem die Anzahl der teilnehmenden Nationen von 16 auf 8 halbiert wurde, lagen die beiden Schweizer gar in Führung.

Wu absolvierte ihre Sprungübung– wenn auch mit geringem Schwierigkeitsgrad – nahezu fehlerfrei, ehe Seifert die Schweiz im Klassement ganz nach vorne katapultierte. Der Silbermedaillengewinner des Teamwettbewerbs vom Vortag kam auf beeindruckende 14,200 Punkte und liess damit alle anderen Mitstreiter hinter sich.

Stürze am Boden

Im zweiten Durchgang konnten Wu und Seifert dann nicht mehr an ihre zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen. Beide hatten bei ihren Bodenübungen Stürze zu verzeichnen und konnten damit nicht in den Kampf um die Top 4 eingreifen. Nur die vier besten Nationen qualifizierten sich für das finale Gerät und wahrten damit ihre Chance auf die Medaillen. Der Sieg ging an Gastgeber Deutschland, gefolgt von Grossbritannien und Italien.