Legende: Holte 2018 EM-Gold am Reck Oliver Hegi. Freshfocus

Die Corona-Pandemie trifft auch den Kunstturn-Sport mit voller Wucht – zumindest jenen in der Schweiz. Die Schweizer Meisterschaften, die am 14. November in Schaffhausen hätten stattfinden sollen, wurden abgesagt. Dies bestätigte der Schweizerische Turnverband am Montagnachmittag.

«Infolge eines positiven COVID-19-Tests musste der Trainingsbetrieb des Nationalkaders Kunstturnen im Verbandszentrum in Magglingen gestoppt werden. Die Kaderathleten befinden sich bis auf Weiteres in Quarantäne», informierte der STV.

Keine Schweizer Equipe an der EM

Zudem informierte der STV über den Verzicht, eine Schweizer Delegation an die Europameisterschaften im Dezember zu entsenden. Die kontinentalen Titelkämpfe werden vom 9. bis 13. Dezember (Männer) und vom 17. bis 20. Dezember (Frauen) im türkischen Mersin ausgetragen.

Ursprünglich hätte die EM in Baku über die Bühne gehen sollen. In Aserbaidschan wurden Grossveranstaltungen jedoch frühzeitig bis Ende Jahr verboten.