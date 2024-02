Legende: Übernimmt als STV-Direktor Stefan Riner. https://www.stv-fsg.ch

Der 44-jährige Aargauer tritt das Amt ab März vorerst im Halbpensum an, im September übernimmt er die Aufgabe vollständig. Riner ist der Nachfolger von Béatrice Wertli, die ihren Posten im August nach zweieinhalb Jahren geräumt hat.

Riner habe als Geschäftsführer beim Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau seine Kompetenzen bewiesen, teilt der Verband mit. Zudem bringe er viel Erfahrung in den Bereichen mit, «auf die wir uns im Sinne der Weiterentwicklung, des Kulturwandels und der langfristigen Strategie künftig konzentrieren wollen».

Der STV stand in den letzten Jahren aufgrund von Missständen im Kunstturnen und in der Rhythmischen Gymnastik, die unter anderem in den «Magglingen-Protokollen» aufgezeigt wurden, wiederholt negativ in den Schlagzeilen.