Die Schweizerin glänzt in der Qualifikation der Kunstturn-EM in Leipzig und löst das Ticket für den Medaillenkampf im Mehrkampf.

Die grösste Schweizer Hoffnung hat zum Auftakt der Kunstturn-EM geliefert. Anny Wu zeigte eine starke Qualifikation und löste gerade noch das Ticket für den Mehrkampffinal am 29. Mai. Sie belegte Rang 26. Da aber die jeweils drittbeste Athletin Deutschlands und Frankreichs vor Wu klassiert waren und pro Nation nur zwei Athletinnen um die Medaillen kämpfen dürfen, rutschte die Schweizerin mit 49,199 Punkten gerade noch auf den 24. und letzten Platz, welcher zur Finalteilnahme berechtigt. Der Vorsprung auf die Niederländerin Sloof Floor betrug am Ende 0,033 Punkte.

Wu turnte nicht perfekt. Am Startgerät «Sprung» stürzte sie. Mit überzeugenden Leistungen am Stufenbarren und in der abschliessenden Bodenübung verbesserte sie sich noch. Nebst dem Mehrkampf- wird Wu auch den neu geschaffenen Mixed-Team-Final am Mittwoch bestreiten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Kunstturn-EM in Leipzig ist auch in den nächsten Tagen Thema im Sendeprogramm von SRF: Dienstag, 17:30 Uhr, SRF zwei: Quali Männer

Mittwoch, 17 Uhr, Sport App: Mixed Team

Donnerstag, 14 Uhr, SRF zwei: Mehrkampffinal Frauen

Donnerstag, 18:30 Uhr, SRF zwei: Mehrkampffinal Männer

Freitag, 16 Uhr, SRF zwei: Gerätefinals, Tag 1

Samstag, 13 Uhr, SRF zwei: Gerätefinals, Tag 2

Keine kommt perfekt durch

Auch die weiteren Schweizerinnen zeigten überwiegend ordentliche Leistungen, kamen aber nicht fehlerlos durch die Geräte. So erreichte die Equipe mit Rang 15 das gesteckte Ziel, einen Top-12-Platz, nicht. Angela Pennisi klassierte sich dank starker Vorstellung am Sprung auf Rang 41. Ihr wurde wie Samira Raffin (47.) der Schwebebalken zum Verhängnis. Daria Angelina Hartmann überzeugte wiederum an ebenjenem.

Die besten Übungen der Schweizerinnen

Mit Lena Bickel fehlte die Teamleaderin abwesend. Sie wurde geschont, nachdem bei ihr nach den Olympischen Spielen Rückenprobleme aufgetreten waren, die bis in die Oberschenkelmuskulatur ausstrahlten.

Italien holt Gold

Die Team-Medaillen gingen an Italien (Gold), Deutschland (Silber) und Frankreich (Bronze), wobei insbesondere der zweite Platz des deutschen Teams überraschte, welches ohne ihre drei besten Turnerinnen antreten musste.

Am Dienstag turnen in Leipzig die Männer. Hier sind die Schweizer Ambitionen markant höher, auch weil das Schweizer Team vollzählig am Start ist. Mit dem Team streben die Schweizer Männer einen Platz unter den Top 8 an. Ausserdem hofft die Delegation auf einen Top-8-Platz im Mehrkampf und auf die Qualifikation für drei Gerätefinals.