Mit einem Total von 236,495 Punkten bleiben die Schweizer Kunstturner an der WM in Liverpool klar unter den Erwartungen.

Für die Schweizer Kunstturner verlief die Qualifikation an der WM in Liverpool enttäuschend. Sie erturnten sich ein Total von 236,495 Punkten. Damit konnte das junge STV-Quintett nicht an die guten Leistungen im August an der EM anknüpfen. In München hatte die Schweiz mit 245,96 Punkten den Einzug in den Teamfinal geschafft und dort als Vierte eine Medaille nur knapp verpasst.

3 Stürze am Reck

In der Qualifikation in England passte nicht viel zusammen. Mit 3 Stürzen am Reck durch den EM-Fünften Noe Seifert sowie Andrin Frey und Moreno Kratter erwischten die Schweizer einen Kaltstart. In ähnlichem Stil ging es an den anderen 5 Geräten weiter. Einzig der wieder genesene Taha Serhani blieb bei seinen Darbietungen ohne Sturz und grossen Fehler.

Erstmals seit 2011 nicht im Teamfinal

So belegten die Schweizer Männer nur den 20. Rang. Die angestrebte Klassierung in den Top 12 wurde damit klar nicht erreicht. Zuletzt war der Schweizer Mannschaft 4 Mal in Folge der Sprung in den WM-Final (der Top 8) gelungen. Letztmals verpasste die Schweiz den WM-Teamfinal 2011 in Tokio.

Mit 77,965 Punkten verpasste Seifert selbst den Mehrkampf-Final der besten 24. In München hatte er den Mehrkampf noch auf dem sehr guten 5. Rang beendet. Klar ist auch, dass sämtliche Gerätefinals ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne gehen werden.