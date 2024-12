Per E-Mail teilen

Legende: Bei guter Gesundheit Larissa Latynina, hier Anfang Jahr bei einem Messe-Besuch. Imago/SNA

9x Gold, 5x Silber, 4x Bronze – wenn Larissa Latynina am Freitag in Moskau ihren 90. Geburtstag feiert, dann tut sie das noch immer als erfolgreichste Olympionikin der Geschichte. Ihre 18 Olympiamedaillen für die Sowjetunion holte die Kunstturnerin aus der Ukraine an den Spielen 1956, 1960 und 1964.

Dabei hatte die begeisterte Ballett-Tänzerin erst mit 16 Jahren voll auf die Karte Kunstturnen gesetzt. Ihre Ballett-Vergangenheit kam ihr besonders beim Bodenturnen zugute: Dreimal in Folge gewann sie an diesem Gerät Olympiagold. Später als Trainerin holte sie sich im Moskauer Bolschoi-Theater immer wieder Anregungen.

Sollte die US-Schwimmerin Katie Ledecky (derzeit 14 Medaillen) Latynina noch zu Lebzeiten als Rekord-Olympionikin ablösen, wird die neunfache Weltmeisterin wohl ähnlich grossherzig reagieren wie 2012, als sie den geschlechterübergreifenden Rekord an Schwimmer Michael Phelps verlor: Sie könne sich «nur freuen, dass es einen so talentierten Athleten gibt, der diesen Rekord gebrochen hat», sagte sie damals.