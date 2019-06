Vom 13. bis zum 23. Juni treten am Eidgenössischen Turnfest in Aarau rund 67'000 Turnerinnen und Turner in 108 Disziplinen an. Bereits zum 7. Mal ist die Aargauer Kantonshauptstadt Austragungsort des Grossanlasses.

In der langen Geschichte des Turnfestes nimmt Aarau eine ganz besondere Stellung ein. So war die Stadt Ausrichter der allerersten Ausgabe im Jahr 1832. Damals nahmen nur gerade 60 Turner teil. 100 Jahre später waren beim grossen Jubiläum schon 17'000 Athleten in Aarau am Start.

Im Video oben blicken wir zurück auf die Geschichte des Eidgenössischen Turnfestes in Aarau von den Anfängen bis zur bislang letzten Austragung im Jahr 1972.

Live-Hinweis Die Highlights des Eidgenössischen Turnfestes können Sie live bei SRF mitverfolgen: 13.06., 20:20 Uhr: Eröffnungsfeier (SRF info & SRF Sport App)

Eröffnungsfeier (SRF info & SRF Sport App) 15.06., 19:15 Uhr: Einzel-Turnen (SRF zwei & SRF Sport App)

Einzel-Turnen (SRF zwei & SRF Sport App) 22.06., 14:00 Uhr: Vereinsturnen (SRF Sport App)

Vereinsturnen (SRF Sport App) 23.06., 10:50 Uhr: Schlussfeier (SRF zwei & SRF Sport App)