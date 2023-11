Der Schweizer Turnsport verliert eines seiner Aushängeschilder. Eddy Yusof, seit 10 Jahren Teil des Nationalkaders, erklärte am Montag seinen Rücktritt. Der 29-Jährige macht körperliche Beschwerden für seinen Entscheid geltend. In jüngster Zeit haben ihm Schmerzen im Rücken und an der Schulter zu schaffen gemacht. Mit Blick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris sei für ihn klar gewesen, «dass ich für eine allfällige Teilnahme auf einen gesunden Körper angewiesen wäre».

Yusof feierte seinen grössten Erfolg 2016, als er an den Heim-Europameisterschaften in Bern die Bronzemedaille mit der Mannschaft gewann. Sein bestes Ergebnis in einer Einzeldisziplin stellte er ein Jahr darauf an der EM in Cluj-Napoca (ROU) auf, wo er an seinem Lieblingsgerät Barren den 5. Rang erturnte.

Zwei Mal nahm der Zürcher Unterländer zudem an Olympischen Spielen teil. In Rio de Janeiro turnte er im Mehrkampf auf den 12. Platz, das beste Schweizer Ergebnis in einem Mehrkampf-Final seit 1984. In Tokio erreichte er mit dem Team den hervorragenden 6. Rang.