Im kleinen Final sorgten Giulia Steingruber und Oliver Hegi für den stimmungsvollen Höhepunkt des Events, der einmal mehr Kunstturnen der Weltklasse bot. Das Schweizer Team setzte sich dank 2 starken Übungen gegen Deutschland mit Vorjahressiegerin Elisabeth Seitz durch und sicherte sich den 3. Rang.

Steingruber zeigte am Sprung den Tschussowitina noch einmal besser als im ersten Versuch in der Vorrunde. Hegi überzeugte mit 14,650 Punkten am Barren, in der Vorrunde war er an diesem Gerät noch gestürzt.

2 Stürze im Halbfinal

Im vorangegangenen Halbfinal-Duell mit der Ukraine hatte sich das Schweizer Duo mit je einem Fehler am Schwebebalken und am Reck um jegliche Siegeschancen gebracht. Während Giulia Steingruber bei einem Salto vorwärts die Balance verlor und das Gerät verlassen musste, ging Oliver Hegi wegen eines verpatzten Griffwechsels zu Boden.

Sieg geht an die USA

Auch das Duell um den Sieg zwischen den USA und der Ukraine wurde durch einen Sturz entschieden. Diana Warinska musste am Stufenbarren im Gegensatz zur Vorrunde das Gerät verlassen, womit sie die Vorlage ihres Kollegen Oleg Wernjajew nicht nutzen konnte. Der Sieg und 25'000 Franken Preisgeld ging damit an die erstmals im Hallenstadion antretenden USA mit Team-Weltmeisterin Jade Carey und Allan Bower.

Einen kurzen Auftritt hatte das zweite Schweizer Team mit Ilaria Käslin und Pablo Brägger. Die Tessinerin stürzte an ihrem Paradegerät Schwebebalken und auch dem Ostschweizer gelang die Übung am Barren nicht fehlerfrei. Die beiden wurden Opfer des neuen Modus und schieden als Zehnte bereits nach dem ersten Durchgang aus.

Sendebezug: SRF 2, sportlive, 03.11.2019, 14:15 Uhr