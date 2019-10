Legende:

Benjamin Gischard

An der EM turnte sich der 23-Jährige als bester Schweizer in den Vordergrund. Am Boden verpasste er eine Medaille als 4. nur knapp. Seitdem zeigte er auch am Eidgenössischen Turnfest (4.) und an den Schweizer Meisterschaften (3.) konstant gute Leistungen. An der SM holte der Berner am Boden und im Sprung sogar Gold.

Keystone