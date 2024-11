Christian Baumann hat das perfekte Karriereende knapp verpasst. Bei seinem letzten Wettkampf klassierte sich der Schweizer an der Seite seiner algerischen Turnpartnerin Kaylia Nemour. Beim 41. Swiss Cup in Zürich klassierte sich das Duo auf Rang 2. Ein Fehler der Algerierin am Stufenbarren kostete den Aargauer den perfekten Abgang. Baumann beendet mit dem Swiss Cup seine Karriere. Der 29-Jährige vertrat die Schweiz zweimal an Olympischen Spielen. 2015 feierte er an der EM in Montpellier mit Rang 2 am Barren seinen grössten Erfolg.

Wu und Langenegger solid

Dank Morgane Osyssek-Reimer und Léo Saladino ging der Sieg im Hallenstadion erstmals nach Frankreich. Die beiden Schweizer Duos konnten nicht um den Sieg mitturnen. Anny Wu und Florian Langenegger zeigten einen soliden Wettkampf und überstanden die erste Runde, scheiterten aber an der Halbfinal-Hürde.

Die Boden-Übung von Florian Langenegger

Für Stefanie Siegenthaler und Luca Giubellini bedeutete bereits die erste Runde Endstation. Zwei Fehler der Zürcherin am Stufenbarren wogen in der Endabrechnung zu schwer.