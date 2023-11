Die beiden Schweizer Teams scheiden am Swiss Cup früh aus. Der Sieg geht überlegen an das US-amerikanische Duo Carey/Moldauer.

Schweizer ohne Exploit am Swiss Cup – USA siegen

Swiss Cup in Zürich

Beim ersten Schweizer Team mit Christian Baumann und Anny Wu waren die Hoffnungen nach dem gelungenen 1. Durchgang gross. Der 26-jährige Aargauer hatte eine vorzügliche Barren-Übung gezeigt, die 20-Jährige am Boden überzeugt, das Duo lag auf dem 2. Zwischenrang.

Doch die beiden konnten die gute Leistung am jeweils 2. Gerät nicht replizieren. Sowohl Baumann (beim Abgang von den Ringen) wie auch Wu (am Stufenbarren) stürzten, womit die Halbfinalqualifikation ausser Reichweite lag. Für das Duo resultierte Rang 8.

Stefanie Siegenthaler und Florian Langenegger, die das zweite Schweizer Team bildeten, beendeten den Wettkampf gar auf dem letzten Platz. Dafür verantwortlich war insbesondere die 25-jährige Turnerin, der eine unsaubere Übung am Stufenbarren nur 11,350 Punkte einbrachte. Langenegger konnte das Ausscheiden am Sprung daher kaum mehr verhindern. Er holte dank zwei gelungenen Sprüngen 14,300 Zähler. Schliesslich fehlten dem Duo mehr als 0,7 Punkte auf die Türkei, die es als letztes Team in den 2. Durchgang schaffte.

Sieg an die USA

Den Sieg schnappten sich die USA, die mit Boden-Olympiasiegerin Jade Carey sowie Yul Moldauer am Start waren. Das Duo besiegte im Final das japanische Team Chiaki Hatakeda/Kazuma Kaya. Den Unterschied machte Carey am Sprung, wo sie 0,625 mehr holte als ihre Konkurrentin. Im kleinen Final um den 3. Platz setzte sich Brasilien mit Julia Soares und Patrick Sampaio vor Italien (Manila Esposito/Yumin Abbadini) durch.