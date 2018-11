Trotz 2 Stürzen an der WM

Simone Biles wird ihrer Favoritenrolle gerecht und holt an der WM in Doha Gold im Mehrkampf.

Die 21-jährige Amerikanerin setzt sich trotz Fehlern am Sprung und auf dem Schwebebalken durch.

Biles ist damit die erste Turnerin überhaupt mit 4 WM-Titeln im Mehrkampf.

Silber geht an die Japanerin Mai Murakami, Bronze an die Amerikanerin Morgan Hurd.

Simone Biles gelang im Aspire Dome in der katarischen Hauptstadt zwar alles andere als ein perfekter Wettkampf. Am Ende lag die in Texas aufgewachsene Ausnahmeturnerin mit einem Total von 57,491 dennoch 1,6 und mehr Punkte vor der Konkurrenz.

Mit ihrem 4. WM-Titel im Mehrkampf überflügelte die 4-fache Olympiasiegerin von 2016 die Russin Swetlana Chorkina, die 1997, 2001 und 2003 im Mehrkampf triumphiert hatte. Auf ihrem Gesamtkonto hat die 21-jährige Rekord-Weltmeisterin nunmehr 12 Titel.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinter Biles

Nach den ungewohnt fehlerhaften Vorträgen von Biles und ihrer Teamkollegin Morgan Hurd fiel die Entscheidung ganz an der Spitze wider Erwarten erst am letzten Gerät. Während Biles ihre knappe Führung dank des klar besten Vortrags am Boden ausbaute, entschieden wenige Zehntel den Kampf um Silber und Bronze.

Platz 2 sicherte sich Mai Murakami. Die Japanerin hatte 2017 in Montreal das Podest noch knapp verpasst. Titelverteidigerin Hurd blieb immerhin noch die bronzene Auszeichnung. Die Belgierin Nina Derwael, Angelina Melnikowa aus Russland und die Französin Melanie de Jesus dos Santos gingen leer aus. Die Plätze 2 und 6 trennten am Ende nur 2 Zehntelpunkte.

