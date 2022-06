In der Romandie geben sich die besten Schweizer Turnerinnen und Turner an den nationalen Meisterschaft ein Stelldichein.

Turn-SM in Montreux live

Legende: Steht sie bald im Rampenlicht? Lilli Habisreutinger. Keystone/Alexandra Wey

Eines steht fest: Weil mit Eddy Yusof und Giulia Steingruber der Titelverteidiger und die Titelverteidigerin fehlen, wird an den Turn-Schweizermeisterschaften im Mehrkampf in Montreux an diesem Wochenende ein neuer nationaler Stern aufgehen.

Viele hegen Ambitionen

Während Steingruber im vergangenen Herbst ihre Kunstturn-Karriere an den Nagel gehangen hat, zählt Yusof nicht zum Starterfeld am Genfersee. Das ebnet den Weg für andere Athletinnen und Athleten. Eine davon ist Lilli Habisreutinger, die im Vorjahr bereits als Dritte auf dem Podium stand.

Wie Sprung-Europameisterin Steingruber stammt die erst 18-Jährige aus der Ostschweiz und hat Grosses vor. Bereits jetzt zählt sie zum Schweizer Nationalkader und bereitet sich in Magglingen auf ihren Werdegang vor.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Mehrkampf-Final der Männer und der Frauen am Samstag ab 18 Uhr live im kommentierten Webstream und in der SRF Sport App.

Bei den Männern zählt Noe Seifert zu den Medaillenanwärtern. Der 23-jährige Aargauer überzeugte zuletzt im kroatischen Osijek mit dem 2. Platz am Barren und will sich nach Platz 6 im Vorjahr unter Abwesenheit von Überflieger Yusof die Kunstturn-Krone aufsetzen.