In der Nacht vor ihrem ersten Auftritt an der Kunstturn-WM in Doha musste Simone Biles wegen eines Nierensteins hospitalisiert werden.

Simone Biles hatte im unmittelbaren Vorfeld der Weltmeisterschaften in Katars Metropole Doha einen Schreckmoment zu überstehen. Wegen Schmerzen aufgrund eines Nierensteins hatte die 21-Jährige in der Nacht auf Samstag die Notaufnahme eines Spitals aufsuchen müssen. Dennoch will sie für ihre US-Riege an die Geräte gehen.

«Nichts als eine lange Nacht», gab die 4-fache Olympiasiegerin und 10-malige Weltmeisterin denn auch wenig später via Twitter Entwarnung und postete Fotos von der Krankenstation. «Dieser Nierenstein kann warten ...», fügte sie – ganz im Stile einer Kämpferin – hinzu. «Ich tue es für mein Team und ich werde alles dafür geben!».

Kurzer Unterbruch nach Stromausfall Wegen hefiger Stürme und Regenfälle sind die Qualifikations-Wettkämpfe der Turnerinnen bei der WM in Doha am Samstag unterbrochen worden. An einigen Stellen tropfte Wasser auf die Zuschauertribünen, zudem fiel der Strom im Aspire Dome kurzzeitig aus. Die Wettkämpfe konnten nach einer 30-minütigen Pause wieder aufgenommen werden.

Mit hohen Zielen

Das hoch gehandelte amerikanische Team startet am Samstag im fünften von elf Durchgängen ab 17.00 Uhr (MESZ) zur Qualifikation in die Weltmeisterschaft. Auch im Einzel hat die Texanerin Biles nach einer Auszeit Grosses vor.