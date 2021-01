Legende: Gibt neu die Richtung vor im STV Béatrice Wertli. Keystone

Turnen: Nachfolge von Ruedi Hediger geregelt

Béatrice Wertli wird neue Direktorin des Schweizerischen Turnverbands (STV). Die Kommunikationsexpertin hat Erfahrung bei der Schweizerischen Post und beim Bundesamt für Sport (Baspo). Sie übernimmt die operative Führung des Verbandes von Ruedi Hediger, der in der Folge der Missbrauchsvorwürfe zahlreicher Turnerinnen auf Ende des letzten Jahres zurücktrat. Um sich voll auf ihre neue Aufgabe konzentrieren zu können, wird Wertli Ende Februar ihr Amt als Präsidentin der CVP Bern abgeben.

Reiten: Schweiz definiert Nationenpreis-Wettkampforte

Die Schweizer Springreiter-Equipe hat jene vier CSIO definiert, an jenen sie im Sommer 2021 in der Nationenpreis-Serie auf Punktejagd geht. Es sind dies La Baule (16. Mai), St. Gallen (6. Juni), Falsterbo (18. Juli) und Dublin (22. August). 10 Teams gehen in Europas höchster Liga an den Start. Der Höhepunkt des Nationenpreises mit üppigem Preisgeld findet wie gewohnt im Herbst in Barcelona mit 18 Teams aus aller Welt statt.