Wernjajew verteidigt seinen EM-Titel

Oleg Wernjajew hat an der Kunstturn-EM im rumänischen Cluj in überlegener Manier seinen Titel im Mehrkampf verteidigt. Die beiden Schweizer Eddy Yusof und Oliver Hegi klassierten sich auf den Plätzen 9 und 12.

Nach einem Sturz zum Auftakt am Boden startete der Ukrainer Oleg Wernjajew eine erfolgreiche Aufholjagd und siegte nach 6 Geräten mit 85,866 Punkten vor dem Russen Artur Dalalojan und James Hall aus Grossbritannien. Schon in der Qualifikation hatte das Trio die ersten 3 Plätze belegt.

Oliver Hegis Übung am Reck

Yusof knapp am Diplom vorbei

Eddy Yusof klassierte sich auf dem 9. Rang und verpasste das angestrebte Diplom knapp. Oliver Hegi verbesserte sich dank einer hervorragenden Übung am Reck am Ende noch auf den 12. Platz. Er verzeichnete zu Beginn 4 Stürze und konnte seine starke Leistung aus der Qualifikation (Platz 4) nicht wiederholen.

Die beiden Schweizer werden noch in diversen Gerätefinals am Wochenende im Einsatz stehen. Hegi turnt noch am Pauschenpferd, am Barren und am Reck. Yusof darf im Barren-Final antreten.