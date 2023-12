Nadine Fähndrich sprintet zum Auftakt der 18. Tour de Ski in Toblach auf den guten 5. Rang.

Valerio Grond schafft es ebenfalls in den Final und egalisiert als Fünfter sein bestes Weltcup-Resultat.

Die Tagessiege sichern sich Linn Svahn (SWE) und Lucas Chanavat (FRA).

Hinter der Form von Nadine Fähndrich gab es zuletzt Fragezeichen. Seit Wochen ist die Schweizer Teamleaderin krankheitsbedingt nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Nach dem Auftakt zur 18. Tour de Ski lässt sich jedoch festhalten, dass die Form der Luzernerin zumindest über die Sprintdistanz stimmt.

Fähndrich qualifizierte sich im Skating-Sprint im italienischen Toblach mit der viertschnellsten Zeit für die K.o.-Phase. Im Viertelfinal lief sie als Zweite über die Ziellinie, im Halbfinal profitierte sie als 4. vom schnelleren Heat und kam als Lucky Loserin in den Final. Dass es dort als Fünfte nicht ganz nach vorne reichte, tat der Erleichterung von Fähndrich keinen Abbruch: «Ich bin vor allem froh, dass es mit der Atmung gut funktioniert hat und habe ein gutes Gefühl für morgen.»

Fähndrich: «Hauptsächlich bin ich froh, dass es mit der Atmung wieder passt»

Den Tagesssieg und damit das Leadertrikot sicherte sich Linn Svahn. Die Schwedin setzte sich vor ihrer Landsfrau Jonna Sundling und Kristine Skistad aus Norwegen durch. Mit Anja Weber (12.), Désirée Steiner (23.) und Alina Meier (30.) hatten insgesamt vier Schweizerinnen den Vorstoss in die Viertelfinals geschafft.

Grond im Final

Auch bei den Männern schaffte es mit Valerio Grond ein Schweizer in den Final der besten 6. Der 23-jährige Bündner, der schon in der Qualifikation die drittschnellste Zeit aufgestellt hatte, überzeugte auch im Viertel- und Halbfinal mit starken Vorstellungen. Erst im letzten Anstieg im Final gingen ihm die Kräfte aus. Für Grond war es die dritte Finalqualifikation der Karriere, schon im Januar dieses Jahres war er in Livigno auf den 5. Rang gesprintet.

Mit der zweitbesten Zeit in der Qualifikation hatte auch Janik Riebli hohe Erwartungen geschürt. Der 25-Jährige konnte die gute Leistung am Nachmittag jedoch nicht mehr bestätigten und blieb als Vierter in seinem Heat wie Roman Schaad im Viertelfinal hängen

Grond läuft im Final auf Rang 5

In Abwesenheit von Überflieger Johannes Kläbo, der krank ausfiel, sprangen zwei Franzosen in die Bresche. Lucas Chanavat gewann vor Landsmann Jules Chappaz und sorgte für einen französischen Doppelsieg. Norwegen, das bisher sämtliche Saisonsieger gestellt hatte, ging mit Erik Valnes (4.) und Harald Amundsen (6.) zum ersten Mal in dieser Saison leer aus.

So geht's weiter

In Toblach steht bereits am Sonntag die 2. Etappe der Tour auf dem Programm. Die Rennen über 10km klassisch gibt es live bei SRF.