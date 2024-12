Per E-Mail teilen

In der 1. Etappe der Tour de Ski, dem Sprint in Toblach, läuft Nadine Fähndrich als 3. auf das Podest.

Auch Anja Weber qualifiziert sich für den Final und erreicht mit Rang 5 ihr Karriere-Bestergebnis.

Bei den Männern läuft Janik Riebli ebenfalls als 3. auf das Podest, Valerio Grond wird 5.

Beim Sprint in Toblach wurde die Tour de Ski aus Schweizer Sicht optimal lanciert. Je zwei Schweizerinnen und Schweizer überstanden die Qualifikation. In der K.o.-Phase liefen dann alle zu Hochform auf und schafften allesamt den Sprung in den Final.

Bei den Frauen kämpften Nadine Fähndrich und Anja Weber um die Podestplätze. Während für Weber bereits der Finaleinzug ein neues Karriere-Bestergebnis bedeutet hatte, wollte Fähndrich nach schwierigem Saisonstart zurück in die Top 3. Das gelang: In einem packenden Final musste sich die Innerschweizerin nur hauchdünn der US-Amerikanerin Jessie Diggins und der Finnin Jasmi Joensuu geschlagen geben. Für Fähndrich ist es der 11. Einzel-Podestplatz im Weltcup. Dazu kommen 5 in Teamrennen, zuletzt Mitte Dezember in Davos.

Für die zweite Schweizerin im Final resultierte der 5. Rang. Auch, weil der Schwedin Maja Dahlqvist unterwegs ein Stock gebrochen war und ein Top-Ergebnis so nicht mehr möglich war.

Auch Riebli überzeugt

Auch bei den Männern durfte die Schweiz über einen Podestplatz jubeln. In einem engen Final sorgte ein Sturz von Valerio Grond und Richard Jouve (FRA) letztlich für die Entscheidung. Der Norweger Johannes Kläbo lief vorneweg zum Sieg. Dahinter kämpften Janik Riebli und Lucas Chanavat um den 2. Platz, wobei sich der Franzose um einen Hauch durchsetzen konnte. Dennoch darf sich Riebli über sein 2. Einzel-Podest der Karriere freuen.

Nach seinem Sturz war für Grond kein Herankommen an die Podestplätze mehr möglich. Am Ende resultierte für ihn der 5. Schlussrang. Ben Ogden (USA), der nach einem Stock-Chaos zwischenzeitlich mit drei Stöcken unterwegs war, landete am Ende des Final-Klassements.

So geht's weiter

Am Sonntag steht die 2. Etappe der Tour de Ski erneut in Toblach an. Die Massenstart-Rennen über 15 km klassisch gibt es ab 12:30 Uhr (Frauen) und 14:45 Uhr (Männer) live bei SRF.

