Zwei Schweizer in Top 10 – Kläbo mit Machtdemonstration

Valerio Grond und Roman Furger sprinten zum Auftakt der Tour de Ski in den Halbfinal und sichern sich mit Rang 8 und 10 jeweils Plätze in den Top Ten.

Für die Schweizerinnen setzt es zum Auftakt eine Enttäuschung ab. Sowohl die Prolog-Schnellste Nadine Fähndrich (21.) und auch Laurien van der Graaff (13.) scheitern im Viertelfinal.

Den Tagessieg in Lenzerheide holt sich bei den Männern Johannes Kläbo (NOR). Bei den Frauen ist an Jessica Diggins (USA) kein Vorbeikommen.

Es sei einer jener Momente gewesen, für die man «das ganze Jahr trainiere», so Roman Furger im Nachgang des Rennens. Im Viertelfinal hatte sich der 31-Jährige beim Heimrennen hinter seinem 10 Jahre jüngeren Teamkollegen Valerio Grond den 2. Platz im Halbfinal gesichert. Dort blieben beide ohne Chance, klassierten sich am Ende aber in den Top 10.

01:35 Video Grond und Furger bleiben erst im Halbfinal hängen Aus Sport-Clip vom 28.12.2021. abspielen

Weniger erfreulich verlief das Rennen für Janik Riebli. Der 23-Jährige landete nach einem Aufstieg auf dem Bauch und vermochte seinen 6. Rang aus dem Prolog nicht zu bestätigen. Teamleader Jovian Hediger durfte als Dritter nach seinem Heat nur kurz auf eine Halbfinal-Qualifikation hoffen.

Roman Schaad und Erwan Käser blieben in ihrem Heat chancenlos, Dario Cologna hatte die K.o.-Phase gar verpasst. Eine Klasse für sich blieb Tour-Favorit Johannes Kläbo. Der Norweger entschied den Sprint zum Auftakt vor den beiden Franzosen Richard Jouve und Lucas Chanavat souverän.

Schliessen 00:25 Video Riebli landet auf dem Bauch Aus Sport-Clip vom 28.12.2021. abspielen 01:46 Video Furger: «Bin eigentlich sehr happy mit dem Rennen» Aus Sport-Clip vom 28.12.2021. abspielen 01:43 Video Grond: «War nervöser als an anderen Tagen» Aus Sport-Clip vom 28.12.2021. abspielen

Schweizerinnen im Pech

Nadine Fähndrich, die Schnellste im Prolog, musste ihre Hoffnungen auf einen Podestplatz bereits nach einer guten Minute begraben. Sie verlor in einer Kurve das Gleichgewicht und stürzte. Die daraus entstandene Lücke vermochte die 26-Jährige nicht mehr zu schliessen und blieb auf der Lenzerheide einmal mehr im Viertelfinal hängen.

00:36 Video Fähndrich verliert das Gleichgewicht und stürzt Aus Sport-Clip vom 28.12.2021. abspielen

Das Glück war auch der zweiten Schweizerin unter den besten 30 nicht hold. Im Gegensatz zu ihrer Teamkollegin blieb Laurien Van der Graaff in ihrem Heat zwar auf den Beinen, verpasste den Halbfinal-Einzug aber um eine mickrige Hundertstel. Den ersten Saisonsieg sicherte sich die US-Amerikanerin Jessica Diggins vor Mathilde Myhrvold (NOR) und Anamarija Lampic (SLO).

Schliessen 01:17 Video Van der Graaff: «Wäre bei dieser Kulisse gerne noch einmal gelaufen» Aus Sport-Clip vom 28.12.2021. abspielen 01:08 Video Fähndrich: «Wollte heute ein gutes Resultat erzielen» Aus Sport-Clip vom 28.12.2021. abspielen 01:19 Video Van der Graaff verpasst Halbfinal um eine Hundertstel Aus Sport-Clip vom 28.12.2021. abspielen

So geht's weiter

Bereits am Mittwoch folgt in der Lenzerheide das Klassisch-Rennen über 15 Kilometer der Männer und über 10 Kilometer bei den Frauen. SRF überträgt die 2. von 6 Etappen der Tour de Ski ab 13:30 Uhr (Frauen) und ab 15:05 Uhr (Männer) live.