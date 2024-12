10 km Skating in Lillehammer

Legende: In eigener Liga Die norwegischen Langläufer. Imago Images/NTB

Beim Skating-Rennen der Langläufer über 10 km in Lillehammer gehen gleich die ersten 6 Positionen an Norweger. Martin Loewstroem Nyenget gewinnt.

Die Schweizer kommen nicht auf Touren, Beda Klee und Cyril Fähndrich verpassen die Top 30.

Um 12:40 Uhr steigt das Rennen der Frauen über dieselbe Distanz – live auf SRF zwei oder hier .

Wie erwartet stand der Auftakt zum Weltcup-Wochenende der Männer in Lillehammer ganz im Zeichen der norwegischen Dominanz. Martin Loewstroem Nyenget bescherte den Norwegern im 4. Rennen der Saison bereits den 3. Sieg. Der 32-Jährige distanzierte seine Landsmänner Simen Hegstad Krüger und Harald Östberg Amundsen um 4,1 respektive 7,8 Sekunden.

Auch die ersten drei Plätze neben dem Podest belegten allesamt Lokalmatadoren. Der Deutsche Friedrich Moch war als Siebter somit sozusagen «The Best of the Rest».

Gebrauchter Tag für Klee und Fähndrich

Für die beiden Schweizer am Start, Beda Klee und Cyril Fähndrich, verlief das 10-km-Rennen ernüchternd. Beide Swiss-Ski-Athleten büssten schon bei der 3,5-km-Marke knapp 50 Sekunden auf die Bestzeit ein und kamen auch in der Folge nicht richtig in Fahrt.

Klee machte auf den zweiten 5 Kilometern zwar noch etwas Boden gut, der 36. Schlussrang mit 1,46 Minuten Rückstand auf die Bestzeit entspricht jedoch nicht den Ansprüchen des 28-Jährigen. Fähndrich wurde im Klassement durchgereicht und beendete den Wettkampf auf Rang 60 von 87 klassierten Athleten.

Resultate