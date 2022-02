Nadine Fähndrich ist beim Langlauf-Weltcup in Lahti über 10 km klassisch mit Einzelstart auf den starken 11. Rang gelaufen.

Fähndrich zeigt sich in Lahti gut erholt

Im Sprint war Nadine Fähndrich am Samstag in den Halbfinals etwas die Puste ausgegangen. 24 Stunden später zeigte sich die Innerschweizerin in Lahti (FIN) über 10 km klassisch gut erholt. Nach einer starken Vorstellung resultierte für sie Schlussrang 11.

Erst zweimal – 2019 als Zweite über 10 km in Cogne und 2017 als Vierte über 5 km im Val Müstair – war die 26-jährige Luzernerin in einem Distanzrennen besser. Fähndrich verlor 1:14 Minuten auf die Seriensiegerin Therese Johaug, die ihren 80. Weltcup-Erfolg feierte. Die Norwegerin setzte sich hauchdünn 1,2 Sekunden vor der russischen Weltcup-Führenden Natalja Neprjajewa durch.

Heimsieg bei den Männern

Das Männerrennen über 15 km klassisch endete mit dem Wunschresultat für die einheimischen Fans. Iivo Niskanen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich durch. Beda Klee – einer von 2 Schweizern am Start – klassierte sich auf Rang 38. Cédric Steiner kam als 40. ins Ziel.