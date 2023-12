Beda Klee läuft zum Jahresabschluss über 10 km klassisch in Toblach auf den hervorragenden 6. Rang.

Nadine Fähndrich verpasst bei der 2. Etappe der Tour de Ski eine Top-Rangierung.

Der Sieg geht sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nach Finnland.

Beda Klee hat zum Jahresabschluss noch einmal für ein Schweizer Ausrufezeichen gesorgt. Der 27-jährige Toggenburger überzeugte bei der 2. Etappe der Tour de Ski über 10 km klassisch mit dem sehr guten 10. Rang. Sein Rückstand auf Sieger Perttu Hyvärinen (FIN) betrug 42,9 Sekunden.

Bestes Ergebnis

Besser war Klee im Weltcup noch nie klassiert. Er nimmt die 3. Etappe, eine Skating-Verfolgung über 20 km, am Neujahrstag von der 10. Position aus in Angriff. Klee machte dank einem starken Finish auf den letzten zwei Kilometern noch vier Ränge gut. Er nutzte hervorragendes Material und den kleinen Vorteil einer tiefen Startnummer bei einsetzendem leichtem Schneefall optimal.

Ich habe es super eingeteilt. Es ist mega cool, wenn es so aufgeht.

Vor diesem Winter war ein 11. Platz die beste Leistung des Ostschweizers, diese hatte er bereits zum Saisonstart in Kuusamo als Zehnter verbessert. «Es war ein sehr hartes Rennen», stellte Klee fest. «Ich habe es super eingeteilt. Es ist mega cool, wenn es so aufgeht.»

Sein zweitbestes Karriereresultat gelang dem Zentralschweizer Cyril Fähndrich mit dem 18. Platz. Die weiteren Schweizer verpassten die Punkteränge.

01:12 Video Klee: «Ich habe mir das Rennen super eingeteilt» Aus Sport-Clip vom 31.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Fähndrich zurückgebunden

«Zufrieden ist sicher das falsche Wort. Ich denke, ich kann mehr.» – Das waren die Worte von Nadine Fähndrich nach dem Rennen über 10 km klassisch. Die 28-jährige Innerschweizerin konnte mit Rang 27 keinen Exploit landen und büsste am Ende 1:40 Minuten auf die Zeit von Siegerin Kerttu Niskanen ein.

Ich konnte nicht viel schneller laufen.

Dieses Resultat geht angesichts der durch Krankheit beeinträchtigten Vorbereitung aber in Ordnung. Die Atemprobleme der letzten Wochen scheinen überwunden zu sein. «Ich bin froh, dass es mit dem Schnaufen einigermassen gegangen ist. Es war allerdings schon immer am Limit, ich konnte nicht viel schneller laufen», sagte sie nach dem Rennen.

Im Gesamtklassement liegt Fähndrich mit einem Rückstand von 1:16 Minuten nun auf dem 14. Platz. Sie war vom Schweizer Septett dennoch die mit Abstand beste Athletin. Die restlichen Schweizerinnen verpassten den Sprung in die Top 30.

02:04 Video Zusammenfassung 10 km klassisch Frauen Aus Sport-Clip vom 31.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

3. Etappensieg für Niskanen – Niederlage für Schwedinnen

Die Finnin Niskanen feierte ihren 3. Etappensieg an einer Tour de Ski. Die 35-Jährige setzte sich vor Victoria Carl aus Deutschland und der Weltcup-Führenden Jessica Diggins aus den USA durch. Diggins hat damit auch die Führung im Tour-Klassement übernommen.

01:40 Video Fähndrich: «Zufrieden ist das falsche Wort» Aus Sport-Clip vom 31.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

So geht es weiter

Am Neujahrstag findet die 3. und letzte Etappe in Toblach statt. Sowohl für die Männer als auch für die Frauen steht das Rennen über 25 km in der freien Technik an. Danach verschiebt sich der Tross nach Davos, wo am Mittwoch und Donnerstag je ein Rennen stattfindet. Der Abschluss der Tour de Ski folgt am kommenden Wochenende in Val di Fiemme.