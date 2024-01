Beda Klee beendet das Massenstart-Rennen über 20 km klassisch in Oberhof (GER) auf dem guten 12. Rang.

Erik Valnes entscheidet das Rennen im Sprint für sich.

Hinter ihm klassieren sich gleich drei weitere norwegische Landsmänner.

Nach seinem 5. Gesamtrang an der Tour de Ski stellte Beda Klee seine starke Form auch im deutschen Oberhof weiter unter Beweis. Beim Massenstartrennen über 20 km in klassischem Stil hielt er über die gesamte Distanz mit der Spitzengruppe mit, war in den Schlussminuten aber chancenlos im Kampf um den Tagessieg und wurde guter 12.

00:50 Video Nach 20 Kilometern wird das Rennen im Sprint entschieden Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Die weiteren Schweizer konnten nicht überzeugen. Jason Rüesch als 46. und Nicola Wigger als 50. holten immerhin noch einzelne Weltcuppunkte. Jonas Baumann verpasste dieses Vorhaben als 61.

Erneuter norwegischer Vierfachsieg

Wie bereits beim Sprint am Vortag war das Rennen fest in norwegischer Hand – bereits zum 2. Mal in Serie feierte Norwegen einen Vierfachsieg. Der Sieg am Samstag ging auf das Konto von Erik Valnes, der sich im Sprint vor Martin Nyenget, Paal Golberg und Mattis Stenshagen durchsetzen konnte.

Die Frauen sind am Samstag ebenfalls über 20 km gefordert (ab 13:25 Uhr live bei SRF).