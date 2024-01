Beda Klee läuft am Neujahrstag über 20 km Skating in Toblach auf den starken 7. Rang.

Der Norweger Harald Östberg Amundsen siegt solo und übernimmt die Führung in der Gesamtwertung.

Bei den Frauen triumphiert Jessica Diggins (USA). Nadine Fähndrich wird Zwölfte.

Neun Schweizer nahmen die 3. Etappe der Tour de Ski im frisch verschneiten Toblach im Südtirol in Angriff. Der 27-jährige Toggenburger Beda Klee sorgte mit Rang 7 erneut für ein Top-Resultat. Klee, von Platz 10 gestartet, lief bis am Schluss in der ersten Verfolgergruppe mit und kam mit 1:06 Minuten Rückstand auf die Siegerzeit ins Ziel. Er belegt auch in der Gesamtwertung den 7. Platz.

Auch Cyril Fähndrich (16.) und Candide Pralong (17.) zeigten ein beachtliches Rennen. Fähndrich überquerte unmittelbar vor Pralong die Ziellinie.

Schliessen 01:18 Video Klee: «Vor der Tour waren die Top 20 das Ziel» Aus Sport-Clip vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden. 01:03 Video Candide Pralong: «Das ist ein guter Tag für uns Schweizer» Aus Sport-Clip vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:27 Video Fähndrich: «Wir hatten mit Abstand die schnellsten Ski» Aus Sport-Clip vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Amundsen lässt Valnes hinter sich

Wie erwartet machte der Norweger Harald Amundsen das Rennen. Gemeinsam mit Landsmann Erik Valnes setzte sich Amundsen in seiner Paradedisziplin früh ab und schüttelte seinen Begleiter 7 km vor dem Ziel ab. Der 25-Jährige feierte seinen 3. Weltcupsieg im Einzel und nahm das gelbe Leader-Trikot seinem Kontrahenten ab.

00:53 Video Der Zieleinlauf der 3. Etappe an der Tour de Ski Aus Sport-Clip vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Der 27-jährige Valnes (+32,9 Sek.) zeigte seinerseits das mit Abstand beste Distanzrennen in seiner Karriere und dürfte im Kampf um den Gesamtsieg noch ein Wörtchen mitreden. Sein Rückstand auf Amundsen beträgt 32 Sekunden. Jan Thomas Jenssen (+1:04,6) komplettierte das rein norwegische Podest.

Diggins mit Machtdemonstration – Fähndrich 12.

Nadine Fähndrich hat sich an der Tour de Ski um 3 Plätze verbessert. Die Luzernerin zeigte im Verfolgungsrennen über 20 km Skating in Toblach eine gute Leistung und lief von Position 15 auf den 12. Platz. Ihr Rückstand auf die entfesselte Jessica Diggins (USA) betrug 1:56 Minuten. Wichtiger als die ordentliche Klassierung: Die Atemprobleme, welche die Schweizer Teamleaderin fast den ganzen Dezember über plagten, sind überwunden. Anja Weber (28.) und Desiree Steiner (30.) liefen in die Top 30.

01:47 Video Fähndrich: «Mit den Atemproblemen einiges besser als gestern» Aus Sport-Clip vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Tagessiegerin Diggins feierte einen überlegenen Sieg und könnte bereits für die Vorentscheidung gesorgt haben. Die US-Amerikanerin lief ein einsames Rennen und setzte sich vor der Deutschen Victoria Carl sowie der Schwedin Linn Svahn durch. Im Gesamtklassement baute Diggings, die Tour-Siegerin von 2021, ihren Vorsprung auf komfortable 46 Sekunden aus.

Legende: Völlig ausgepowert Jessica Diggins im Ziel. Screenshot SRF

So geht es weiter

Der Tross verschiebt sich am Montagnachmittag nach Davos, wo am Mittwoch und Donnerstag je ein Rennen stattfindet. Der Abschluss der Tour de Ski folgt am kommenden Wochenende in Val di Fiemme.