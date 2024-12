Harald Amundsen meldet sich in der 3. Etappe der Tour de Ski in Toblach zurück.

Der Norweger jubelt über 20 km Skating.

Die Frauen sind ab 14:40 Uhr im Einsatz. Hier geht's zum Livestream.

Die Dominanz von Johannes Kläbo bei der Tour de Ski über diesen Jahreswechsel fand an Silvester ein Ende. Der Norweger wurde von Landsmann Harald Amundsen gestellt. Kläbo, der Sieger der ersten beiden Etappen, büsste in Toblach über 20 km Skating mit Einzelstart 46 Sekunden auf den Weltcup-Führenden Amundsen ein.

Der Vorsprung in der Gesamtwertung schmolz auf 16 Sekunden. Somit dürften die beiden an Neujahr bei der Verfolgung über 15 km klassisch gemeinsame Sache machen. Denn wenn sie zusammenarbeiten, können sie die ersten Verfolger, die schon knapp eine Minute Rückstand haben, auf Distanz halten. Den Gesamtsieg werden die beiden anschliessend in den drei Etappen im Val di Fiemme unter sich ausmachen.

Legende: Freut sich über den Etappensieg Harald Amundsen. IMAGO / NTB

Rüesch bester Schweizer

Im Tagesklassement dominierten die Norweger mit fünf Läufern in den ersten sechs. Die besten Schweizer Klassierungen gingen auf das Konto von Jason Rüesch (21./1:29 Minuten Rückstand) und Beda Klee (29./1:50).

Im Gesamtklassement ergibt dies die Positionen 18 (Rüesch) und 27 (Klee). Beda Klee hatte im vergangenen Winter mit dem fünften Gesamtrang in der Tour de Ski brilliert. Von einer solchen Klassierung ist er derzeit 1:20 Minuten entfernt.

So geht's weiter

An Neujahr steigt in Toblach die 4. Etappe der Tour de Ski. Dann sind die Läuferinnen und Läufer in der 15 km langen Verfolgung in der klassischen Technik gefordert. SRF überträgt live.

