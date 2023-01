Fähndrich fällt in der Gesamtwertung zurück – Kläbo dominant

Auf der 3. Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf setzt sich bei den Frauen Frida Karlsson (SWE) durch.

Nadine Fähndrich (16.) verliert 1:19 Minuten auf die Siegerin und fällt in der Gesamtwertung aus den Top 10.

Bei den Männern lässt Johannes Kläbo der Konkurrenz erneut keine Chance.

Frida Karlsson hat der 3. Etappe der Tour de Ski den Stempel aufgedrückt. Die Schwedin entschied in Oberstdorf das Rennen über 10 km klassisch überlegen für sich und übernahm gleichzeitig Platz 1 in der Gesamtwertung der Tour.

Die Finnin Krista Parmakoski kam Karlsson am Dienstag am nächsten, verlor aber bereits 16,6 Sekunden. Dritte wurde die Norwegerin Anne Kjersti Kalvaa (+18,1). Kalvaa ist nun zeitgleich mit der bisherigen Leaderin Tiril Udnes Weng (NOR) Tour-Zweite. Das Duo liegt 20 Sekunden hinter Karlsson.

Nadine Fähndrich fällt zurück

Nadine Fähndrich konnte nicht mit den Besten mithalten und büsste 1:19 Minuten auf die Bestzeit ein. Die Innerschweizerin fiel dadurch in der Gesamtwertung vom 9. auf den 12. Platz zurück (+2:22).

Schliessen 00:53 Video Fähndrich: «Mein Rennen war okay» Aus Sport-Clip vom 03.01.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden. 00:32 Video Kälin: «Hatte Freude, im Leader-Chair zu sitzen» Aus Sport-Clip vom 03.01.2023. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden. 00:54 Video Weber: «Mir wurde zugerufen, dass ich ein gutes Rennen mache» Aus Sport-Clip vom 03.01.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Nadja Kälin und Anja Weber wussten in Oberstdorf mit den Plätzen 19 respektive 22 zu überzeugen. Für eine kurze Zeit führten die beiden jungen Schweizerinnen das Tagesklassement gar an.

Kläbo mit 3. Tagessieg – Cyril Fähndrich stark

Bei den Männern dominiert Johannes Kläbo die Tour de Ski weiter nach Belieben. Der Titelverteidiger aus Norwegen gewann auch die 3. Etappe über 10 km klassisch und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus. Einen «Hattrick» zum Tour-Start hatte zuvor nur der Russe Sergej Ustjugow geschafft, der 2016/17 sogar die ersten 5 Teilstücke für sich entschieden hatte.

01:10 Video Kläbo: «Es war ein perfekter Start ins neue Jahr» (engl.) Aus Sport-Clip vom 03.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Kläbo hatte nach 21:38 Minuten 12,4 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Simen Hegstad Krüger. Dritter wurde mit Didrik Tönseth (+22,4) ein weiterer Norweger. Insgesamt war es für Kläbo der 14. Triumph auf einer Tour-Etappe, damit ist er bei den Männern nun alleiniger Rekordhalter vor seinem Landsmann Petter Northug (13).

Drei Schweizer in den Top 20

Eine sehr starke Leistung zeigte am Dienstag Cyril Fähndrich. Der Bruder von Nadine Fähndrich erreichte mit 46,8 Sekunden Rückstand auf Kläbo Rang 12. Für den 23-Jährigen ist es das beste Weltcup-Ergebnis. Zuvor war der 19. Rang über 20 km in Davos im Dezember Fähndrichs Bestleistung gewesen. Mit Beda Klee (17.) und Candide Pralong (19.) liefen zwei weitere Schweizer in die Top 20.

Roman Furger kam auch in Oberstdorf nicht auf Touren – er wurde 45. Jonas Baumann trat nicht mehr zur 3. Etappe an.

So geht es weiter

Am Mittwoch steht die Verfolgung über 20 km Skating an. Gestartet wird mit dem Rückstand des 10-km-Rennens und nicht mit dem Handicap der Overall-Wertung.

Schliessen 00:34 Video Fähndrich: «Habe in den letzten Tagen mental ziemlich gelitten» Aus Sport-Clip vom 03.01.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 00:42 Video Klee: «Am Mittwoch ist noch vieles möglich» Aus Sport-Clip vom 03.01.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. 00:48 Video Pralong: «Es geht Schritt für Schritt besser» Aus Sport-Clip vom 03.01.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden. 00:43 Video Furger: «Komme nicht richtig auf Touren» Aus Sport-Clip vom 03.01.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.