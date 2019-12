Ustjugow doppelt in Toblach nach – Cologna verliert viel Zeit

Dario Cologna muss im Skating-Rennen über 15 km Federn lassen.

Den Sieg sichert sich Sergej Ustjugow. Bei den Frauen setzt sich Therese Johaug hauchdünn durch.

Nadine Fähndrich (53.) gibt die Tour auf.

Es war nicht Dario Colognas Tag auf der 3. Etappe in Toblach. Wenige hundert Meter vor dem Ziel schloss der Bündner zwar zum eine Minute vor ihm gestarteten Landsmann Roman Furger auf, im Kampf um die Podestplätze hatte er allerdings gegen fulminant laufende Russen nichts zu bestellen.

Im Ziel fehlten dem auf Platz 16 klassierten Cologna über eine Minute auf Tagessieger Sergej Ustjugow. Noch bei der ersten Zeitmessung nach knapp 2 Kilometern war der Russe in Reichweite gelegen. Doch während Cologna im weiteren Rennverlauf die Kräfte ausgingen, drehte Ustjugow kontinuierlich auf.

«Es war heute von Beginn weg zäh. Auf den ersten Kilometern habe ich versucht zu ‹pushen›, merkte dann aber schnell, dass mir die Kraft fehlt. Ich habe mir ein besseres Ergebnis erhofft», gab Cologna ohne Umschweife zu.

Russischer Dreifachsieg

Hinter Ustjugow, der schon zum Tour-Auftakt in Lenzerheide einen Etappensieg feiern konnte, sorgten Iwan Jakimuschkin und Alexander Bolschunow für ein rein russisches Podest. Unter den besten 10 befanden sich am Ende insgesamt 6 russische Athleten.

Einen Rückschlag musste derweil der als Gesamtführende gestartete Johannes Kläbo hinnehmen. Der norwegische Titelverteidiger klassierte sich unmittelbar hinter Cologna auf Platz 17 und rutschte in der Gesamtwertung hinter Ustjugow und Bolschunow auf Rang 3 ab.

Johaug hauchdünn vor Östberg

Im Rennen der Frauen hat sich Therese Johaug das gelbe Leadertrikot von

Natalia Neprjajewa zurückgeholt. Die norwegische Dominatorin wurde auf der 3. Etappe aber stärker gefordert als erwartet. Nur dank eines starken Schlussspurts verwies sie ihre Landsfrau Ingvild Östberg um 0,7 Sekunden auf Platz 2.

Fähndrich gibt die Tour auf

Die Schweizer Läuferinnen verpassten die Punkteränge. Nadine Fähndrich belegte nur Rang 53 und gab die Tour auf. «Ich habe mich schon vor dem Rennen schlecht gefühlt», gab sie zu Protokoll.

So geht es weiter

Am Neujahrstag steht in Toblach ein Verfolgungsrennen in der klassischen Technik über 15 respektive 10 km auf dem Programm. Danach zieht der Tour-Tross für die letzten 3 Etappen weiter nach Val di Fiemme.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 31.12.2019, 12:25 Uhr