3. Sprint-Sieg in Serie

Nadine Fähndrich entscheidet den Skating-Sprint zum Start der 17. Tour de Ski mit einer Machtdemonstration für sich.

Für die Luzernerin ist der 3. Sprint-Weltcup-Sieg in Serie.

Bei den Männern schaffen es 2 Schweizer in den Halbfinal, der Norweger Johannes Kläbo siegt.

Die 17. Tour de Ski ist aus Schweizer Sicht perfekt gestartet. Nadine Fähndrich hat ihre bestechende Form ausgespielt und den Skating-Sprint zum Auftakt für sich entschieden. Damit feierte die 27-jährige Luzernerin ihren 1. Erfolg an einer Tour de Ski und den 3. Sprint-Weltcup-Sieg in Folge.

Nach ihren Triumphen in Beitostölen und Davos trat sie auch in Val Müstair absolut souverän auf. Fähndrich gewann Prolog, Viertelfinal sowie Halbfinal und gab stets das Tempo an.

Es ist wie ein Traum.

Auch im Final war ihr keine Konkurrentin gewachsen. Mit einer Machtdemonstration liess sie die Schwedin Maja Dahlqvist und die Norwegerin Lotta Weng um 47 bzw. 62 Hundertstel hinter sich. Insbesondere im Anstieg konnte niemand mit der Innerschweizerin mithalten.

«Unglaublich, dass ich noch einmal gewonnen habe. Ich bin momentan super im Flow, es ist wie ein Traum», sagte die überglückliche Siegerin, die als nun vierfache Einzel-Siegerin ihren Rekord als erfolgreichste Schweizer Langläuferin der Geschichte ausgebaut hat. Neben Fähndrich hatten sich 2 weitere Schweizerinnen für die K.o.-Phase qualifiziert, doch sowohl Anja Weber als auch Lea Fischer scheiterten in den Viertelfinals.

02:08 Video Fähndrich: «Konnte es mehr geniessen, habe es aber noch nicht ganz realisiert» Aus Sport-Clip vom 31.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

Riebli und Grond im Halbfinal

Auch die Schweizer Männer konnten im Bündnerland überzeugen. Mit Janik Riebli und Valerio Grond schafften es gleich 2 Athleten in den Halbfinal, wo sie im selben Heat antreten mussten. Den Final-Einzug verpasste insbesondere der Innerschweizer Riebli knapp, lediglich 1 Zehntelsekunde fehlte dem 24-Jährigen auf den rettenden 2. Rang.

Roman Schaad und Cyril Fähndrich waren zuvor in den Viertelfinals ausgeschieden. Im Kampf um den Sieg führte kein Weg an Überflieger Johannes Kläbo vorbei. Der Norweger setzte sich gegen den Italiener Federico Pellegrino und Landsmann Sindre Bjornestad Skar durch.

So geht es weiter

Bereits am Sonntag folgt die 2. Etappe der Tour de Ski. Mit der Verfolgung in der klassischen Technik über 10 Kilometer (Frauen ab 11:50 Uhr, Männer ab 13:05 Uhr live auf SRF zwei) wird die Station in Val Müstair beschlossen.