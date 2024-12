Legende: Eröffnet wird das Weltcup-Wochenende mit einem Teamsprint Bilder aus Davos im letzten Winter. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Das Programm

Das Weltcup-Wochenende in Davos dauert zum ersten Mal drei Tage. Grund dafür ist der Teamsprint in der freien Technik, der erstmals im Landwassertal auf dem Programm steht. Am Samstag folgen die Einzelsprints (freie Technik), ehe je ein 20-km-Rennen in der klassischen Technik das Wochenende abschliesst. Bei SRF gibt es sämtliche Wettkämpfe live.

Disziplin Zeit Wo Team-Sprints (m/w) Freitag, 17:50 Uhr srf.ch/sport, anschl. SRF zwei Einzel-Sprints (m/w) Samstag, 17:00 Uhr SRF info, anschl. SRF zwei 20 km Männer Sonntag, 11:15 Uhr SRF zwei 20 km Frauen Sonntag, 14:00 Uhr SRF zwei

Lange Tradition

1982 gehört Davos erstmals zum ein Jahr zuvor offiziell eingeführten Weltcup der FIS. Mit wenigen Ausnahmen gehört man nun jährlich zu den wichtigsten Langlaufrennen, seit 2006 immer. Meist ist das Datum Mitte Dezember als erster Wettkampf in Mitteleuropa, vereinzelt fanden die Rennen auch im Februar statt. Vor einem Jahr sprang man einmalig als Austragungsort der Tour de Ski ein.

Das Schweizer Team

Vor allem im Teamsprint am Freitag dürften die Schweizer im Rennen um die Podestplätze mitreden. Bei den Männern können sich Valerio Grond und Janik Riebli, die auch im Einzelsprint zu den Finalanwärtern gehören, einiges ausrechnen. Bei den Frauen liegen die Hoffnungen auf Nadine Fähndrich, die allerdings letzte Woche noch an einer Erkältung litt. Insgesamt werden an den drei Tagen neun Frauen und 14 Männer von Swiss-Ski an den Start gehen.

Internationale Seriensieger

Die erfolgreichsten Langläufer der Welt stehen auch in Davos am häufigsten zuoberst. Bei den Frauen kommen die Norwegerinnen Marit Björgen und Therese Johaug auf jeweils sechs Siege, Johaug könnte nach ihrem Comeback nun alleinige Rekordhalterin werden. Bei den Männern stehen die Norweger Björn Dählie und Johannes Kläbo sowie der Italiener Federico Pellegrino bei jeweils vier Erfolgen. Die Sprintspezialisten Kläbo und Pellegrino werden auch heuer am Start stehen.

Zwei Schweizer Sieger

Was Dario Cologna knapp nicht gelang, schafften zwei andere Schweizer. Der Bündner Toni Livers feierte im Februar 2007 über 15 km Skating seinen einzigen Sieg im Weltcup – zeitgleich mit dem Franzosen Vincent Vittoz. Im Dezember 2022 triumphierte Fähndrich im Sprint.

Planungssicherheit dank Snowfarming

Ohne die innovative Idee des Snowfarmings wäre Davos heute vielleicht keine Weltcup-Station mehr. In der Vergangenheit musste zum Teil tonnenweise Schnee mit Lastwagen ins Landwassertal gekarrt werden, wenn der Winter auf sich warten liess. 2015 wird das Snowfarming, bei dem der Schnee des Vorjahres gelagert und abgedeckt wird, deutlich ausgebaut. Damit können 70 bis 80 Prozent des «alten» Schnees gerettet werden, sodass früh im Herbst die Präparation der Flüela-Loipe in Angriff genommen werden kann. So können viele Teams trainieren, und die Durchführung des Weltcups steht nicht mehr in Frage.