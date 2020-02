Männer: 1. Alexander Bolschunow (RUS) 2:26,16 Stunden, 2. Pal Golberg (NOR) +1,05, 3. Sjur Röthe +1,06, 4. Martin Nyenget (NOR) +1,28, 5. Hans Christer Holund (NOR) +1,45, 6. Finn Haagen Krogh (NOR) +1,53, 7. Simen Hegstad Krüger (NOR) +2,04, 8. Dario Cologna (SUI) +2,34, 9. Andrei Melnitschenko (RUS) +2,34, 10. Johannes Kläbo +2,42, 11. Roman Furger (SUI) +2,49.

Frauen: 1. Therese Johaug (NOR) 2:16,33 Stunden 2. Invild Östberg (NOR) +2,06, 3. Heidi Weng (NOR) +2,39, 4. Ebba Andersson (SWE) 4,15, 5. Astrid Jacobsen (NOR) 5,29 6. Jessica Diggins (USA) 6,02 7. Teresa Stadlober (AUT) 6,40 8. Emma Ribom (SWE) 6,59 9. Rosie Brennan (USA) 6,59 10. Ragnhild Haga (NOR) 7,04. Ferner: 21. Nadine Fähndrich (SUI) +9,59, 45. Laurien van der Graaff (SUI) +14,50.