Harald Amundsen feiert in der 4. Etappe der Tour de Ski in Toblach (ITA) den nächsten Sieg.

Der Norweger gewinnt das Verfolgungsrennen über 15 km klassisch, büsst in der Gesamtwertung aber Zeit ein.

Das Verfolgungsrennen der Frauen sehen Sie ab 12:20 Uhr live auf SRF zwei oder hier im Stream.

Auf der letzten Abfahrt wurde die Verfolgung der Männer über 15 km in Toblach plötzlich noch einmal spannend. Harald Amundsen (NOR), der das Rennen dank seines Siegs am Vortag als erster Athlet in Angriff genommen hatte, wies auf der Kuppe rund 22 Sekunden Vorsprung auf Landsmann und Tour-Leader Johannes Kläbo und Edvin Anger (SWE) auf.

So fest Kläbo im letzten, langen Aufstieg des Tages gelitten hatte, so schnell zeigte er sich in der Abfahrt. Der 28-Jährige verkürzte den Rückstand auf rund 5 Sekunden. Amundsen rettete schliesslich 2,5 Sekunden auf Anger und 5,3 auf Kläbo ins Ziel.

Kläbo baut Führung aus

Damit konnte Kläbo seine Führung im Gesamtklassement deutlich ausbauen. Der mit 46 Sekunden Vorsprung auf den Leader gestartete Amundsen büsste auf den 15 km mehr als 40 Sekunden ein und fiel in der Tour-Wertung gar noch hinter Anger zurück. Kläbo führt neu 36 Sekunden vor dem Schweden und 57 Sekunden vor Amundsen.

Die Schweizer liefen den Spitzenrängen einmal mehr hinterher. Beda Klee wurde als 30. bester Schweizer, in den Top 40 klassierte sich als 34. auch Cyril Fähndrich.

So geht es weiter

Von Toblach verschiebt der Langlauf-Tross nun ins Val di Fiemme, wo die letzten drei Etappen der Tour de Ski absolviert werden. Weiter geht es am Freitag mit den Klassisch-Sprints der Männer und Frauen. Ab 14:35 Uhr sind Sie auf SRF zwei live dabei.

Übersicht Tour de Ski