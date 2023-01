In der 4. Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf gewinnt die Schwedin Frida Karlsson die Verfolgung über 20 km. Nadine Fähndrich läuft auf Rang 16.

Bei den Männern wird auch die 4. Etappe der Tour de Ski zur Beute von Johannes Kläbo, der damit seinen 4. Sieg feiert.

Der Norweger verweist Sindre Skar (NOR) und Federico Pellegrino (ITA) auf die Plätze 2 und 3.

Nach dem Sieg im Sprint zum Auftakt der Tour de Ski musste Nadine Fähndrich im Gesamtklassement weiter Federn lassen. In Oberstdorf lief die Luzernerin in der Verfolgung über 20 Kilometer auf den 16. Rang. Damit liegt sie im Gesamtklassement nach 4 von 7 Etappen auf dem 13. Platz und hinter den angestrebten Top 10. Anja Weber lief auf den 22. Rang, Nadja Kälin verlor über 7 Minuten und wurde 49.

Der Sieg ging an die Schwedin Frida Karlsson, die sich in der letzten Runde entscheidend von Krista Pärmäkoski distanzieren konnte. Sie lief sich einen Vorsprung von 14 Sekunden auf die Finnin heraus. Noch grösser war die Distanz auf die in der Verfolgung Drittplatzierte und Tour-Zweite Tiril Weng (NOR), gleich um 1:28,00 Minuten blieb die Norwegerin zurück. Damit übernimmt Karlsson auch im Gesamtklassement die Führung mit dem gleichen Abstand.

Schliessen 00:41 Video Zusammenfassung Verfolgung Frauen Aus Sport-Clip vom 04.01.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden. 00:23 Video Karlssons einsamer Zieleinlauf Aus Sport-Clip vom 04.01.2023. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden. 05:03 Video Fähndrich: «Überführungsetappen wären toll» Aus Sport-Clip vom 04.01.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 3 Sekunden. 01:11 Video Kälin: «Heute ging es gar nicht gut» Aus Sport-Clip vom 04.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden. 01:10 Video Weber: «Werde für den Continental-Cup-Sprint hier bleiben» Aus Sport-Clip vom 04.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Kläbo dominiert weiter

Bei den Männern durfte Tour-Dominator Johannes Kläbo mit 12 Sekunden Vorsprung in die Verfolgung starten. Nach wenigen Kilometern war dieser jedoch weg, das Feld hatte zum Norweger aufgeschlossen. Bis zu 30 Athleten waren gemeinsam unterwegs, um die insgesamt 6 Runden zu absolvieren.

Auf der Schlussrunde zeigte Kläbo dann jedoch wieder seine Klasse. Im Schluss-Sprint liess er Landsmann Sindre Skar und den Italiener Federico Pellegrino um 1,8 bzw. 2,1 Sekunden hinter sich. Für Titelverteidiger Kläbo ist es in der 4. Etappe der Tour der 4. Sieg – sein Vorsprung in der Gesamtwertung auf Pellegrino beträgt 12 Sekunden.

00:58 Video Die Schlussphase des Rennens Aus Sport-Clip vom 04.01.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Dank nun 15 Tagessiegen an der Tour de Ski ist er nun alleiniger Rekordhalter. Zuvor hatte er diese Statistik zusammen mit der Polin Justyna Kowalczyk und Landsfrau Therese Johaug gemeinsam angeführt.

Oberstdorf nicht mehr Etappenort Box aufklappen Box zuklappen Oberstdorf wird ab der nächsten Saison kein Etappenort der Tour de Ski mehr sein. Das sagte der Sportliche Leiter der deutschen Langläufer, Andreas Schlütter, am Mittwoch in der ARD. Grund dafür sind die um den Jahreswechsel geplanten Skisprung-Weltcups der Frauen und Männer in der Allgäuer Marktgemeinde sowie das in dieser Zeit vorherrschende Wetter, das eine Präparierung der Pisten in der Nordic Arena enorm erschwert.

Pralong bester Schweizer

Die Schweizer Equipe, die am Vortag mit 3 Top-20-Plätzen überzeugt hatte, konnte die Platzierungen vom Vortag nicht halten. Candide Pralong wurde 22., direkt dahinter landete Beda Klee. Cyril Fähndrich, der das Tempo auf der letzten Runde nicht mehr ganz mitgehen konnte, lief auf Rang 28. Als einziger Schweizer konnte sich Roman Furger im Vergleich zum Rennen vom Dienstag verbessern. Er gewann 11 Plätze und wurde schliesslich 34.

02:35 Video Das sagen die vier Schweizer zu ihrem Verfolgungsrennen Aus Sport-Clip vom 04.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

So geht's weiter

Von Freitag bis Sonntag finden in Val di Fiemme die letzten Etappen der Tour de Ski statt. Gestartet wird mit dem Sprint, dann geht's über 15 km klassisch, bevor es am Sonntag im 10-km-Rennen in der freien Technik auf die Alpe Cermis geht.