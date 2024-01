Kein Schweizer Tag in Davos – Siege an Chanavat und Svahn

Nadine Fähndrich, Alina Meier, Valerio Grond und Janik Riebli verpassen den Einzug in den Sprint-Final in Davos auf teils bittere Weise.

Die Tagessiege beim 4. Tour-de-Ski-Stopp im Landwassertal gehen an Lucas Chanavat (FRA) und Linn Svahn (SWE).

Am Donnerstag stehen in Davos die Distanzrennen auf dem Programm.

Der Prolog hatte die Hoffnungen auf einen Schweizer Podestplatz bei der 4. Tour-de-Ski-Etappe in Davos geschürt. 5 Schweizerinnen und 4 Schweizer sicherten sich das Ticket für die K.o.-Phase. Lokalmatador Valerio Grond meldete seine Ambitionen mit der zweitschnellsten Zeit an.

Nach souveränem Halbfinal-Einzug wurde Grond im 1. Heat Dritter, wobei er zwei Mal beinahe gestürzt wäre. Einen Finalplatz als Lucky Loser verpasste der Davoser um lediglich 15 Hundertstelsekunden. Auch für Janik Riebli endete der Heimweltcup auf bittere Weise. In seinem Halbfinal stürzte er an aussichtsreicher Position liegend und verpasste das Weiterkommen. «Es ist schade, ich glaube, ich hätte es in den Beinen gehabt», so der 25-jährige Obwaldner.

Schliessen 01:16 Video Grond: «Die Enttäuschung ist gross» Aus Sport-Clip vom 03.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden. 02:26 Video Grond wird in seinem Halbfinal Dritter Aus Sport-Clip vom 03.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 26 Sekunden. 02:33 Video Riebli stürzt an aussichtsreicher Position liegend Aus Sport-Clip vom 03.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden. 01:01 Video Riebli: «Glaube, ich hätte es in den Beinen gehabt» Aus Sport-Clip vom 03.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Im Final setzte sich Lucas Chanavat durch – der Franzose hatte überhaupt erst an den Start gehen dürfen, nachdem die Tour-de-Ski-Jury das Reglement bzgl. Zeitlimit zum Ärger einiger Konkurrenten kurzfristig angepasst hatte. Chanavat siegte in 2:15:07 Minuten vor Edvin Anger (SWE) und Federico Pellegrino (ITA).

Gesamtleader Harald Östberg Amundsen war durch einen Sturz im Viertelfinal zurückgebunden worden. Der Vorsprung auf seinen norwegischen Landsmann Erik Valnes beträgt noch 11 Sekunden.

Auch Fähndrich und Meier im Halbfinal geschlagen

Auch für Nadine Fähndrich setzte es eine Enttäuschung ab. Die Innerschweizerin zeigte im Viertelfinal eine souveräne Vorstellung, wurde dann aber im Halbfinal gebremst. Fähndrich wurde Dritte und verpasste den Finaleinzug, da der zweite Halbfinal schneller war. «Ich bin sehr enttäuscht», so Fähndrich. Die Davoserin Alina Meier, die erstmals im Weltcup in die Top 12 lief, wurde in ihrem Heat Fünfte.

Schliessen 01:46 Video Fähndrich: «Es tut sehr weh» Aus Sport-Clip vom 03.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden. 02:53 Video Fähndrich wird im Halbfinal Dritte Aus Sport-Clip vom 03.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 53 Sekunden. 02:50 Video Meier läuft in ihrem Halbfinal auf Platz 5 Aus Sport-Clip vom 03.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 50 Sekunden. 00:56 Video Meier: «Ich freue mich riesig» Aus Sport-Clip vom 03.01.2024. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Den Final unter Flutlicht entschied Linn Svahn, die bereits den Sprint in Toblach gewonnen hatte, auf überaus souveräne Art und Weise für sich. Die 24-jährige Schwedin, die schon die beiden Heats zuvor gewonnen hatte, siegte am Ort ihres 1. Weltcup-Siegs in 2:32:35 Minuten. Zweite wurde Kristine Stavaas Skistad (NOR) vor Gesamtleaderin Jessica Diggins (USA). Prolog-Siegerin Jonna Sundling (SWE) war etwas überraschend bereits im Viertelfinal ausgeschieden.

So geht es weiter

Die Tour de Ski gastiert noch für ein weiteres Rennen in Davos, wo am Donnerstag die Klassisch-Rennen über 20 Kilometer folgen. Die Frauen sind ab 10:35 Uhr gefordert, die Männer ab 12:50 Uhr (beide Rennen gibt es live auf SRF zwei und in der Sport App). Nach einem Ruhetag am Freitag fällt am Wochenende in Val di Fiemme die Entscheidung über den Gesamtsieg.