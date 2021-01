An der 4. Etappe der Tour de Ski läuft Dario Cologna in Toblach auf Rang 18.

Auch die 15 km in Skating-Technik sind fest in russischer Hand. Tour-Leader Alexander Bolschunow gewinnt vor 4 Landsmännern.

In der Gesamtwertung beträgt Colognas Rückstand als 6. auf die Spitze nach dem halben Pensum 2:44 Minuten.

Dario Cologna hat auf der 4. von 8 Etappen der Tour de Ski ein neuerliches Top-Resultat verpasst. Der Münstertaler musste sich in Toblach über 15 km in freier Technik mit Rang 18 zufrieden geben. Er erwischte im Gegensatz zu vielen Konkurrenten kein Grüppchen und lief grösstenteils solo. Auf Sieger Alexander Bolschunow fehlten Cologna 1:10 Minuten. Die weiteren Schweizer verpassten die Punkteränge.

Legende: Erneut unschlagbar Alexander Bolschunow. Keystone

An der Spitze lieferte sich das abermals unschlagbare russische Team ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende triumphierte zum 3. Mal in Folge Bolschunow. Er setzte sich vor Denis Spitsow (+8,3), Iwan Jakimuschkin (+13,9), Alexej Tscherwotkin (+19,2) und Artem Maltsew (+21,8) durch. Der Franzose Maurice Manificat war auf Rang 6 der einzige Nicht-Russe in den Top 8. Nach dem Massenstart in klassischer Technik und der Verfolgung in freier Technik machte Titelverteidiger Bolschunow den Hattrick perfekt.

In der Gesamtwertung der Tour de Ski baute Bolschunow die Führung gegenüber seinen Landsleuten Maltsew und Spitsow auf 1:15 Minuten und mehr aus. Dario Cologna auf Rang 6 liegt bereits 2:44 Minuten zurück.

So geht es weiter

Auch die 5. Etappe geht in Toblach über die Bühne. Die Männer absolvieren am Mittwoch eine Verfolgung über 15 km. Nach einem Ruhetag findet die Tour ihren traditionellen Schluss mit 3 Rennen in Val di Fiemme.