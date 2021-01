Nach zuletzt starken Leistungen im Val Müstair hat die Luzernerin Nadine Fähndrich bei der Tour de Ski einen Rückschlag hinnehmen müssen. Über 10 km Skating in Toblach verlor Fähndrich 1:35 Minuten auf die Gewinnerin und musste sich mit Platz 24 begnügen.

Im Gesamtklassement fiel Fähndrich damit mit gut 3 Minuten Rückstand von Platz 8 auf Rang 13 zurück. Laurien van der Graaff lief auf Rang 37 mit mehr als 2 Minuten Rückstand ins Ziel.

Diggins dominant

Jessica Diggins stellte ihre Topform derweil auch in Toblach unter Beweis. Die US-Amerikanerin drückte von Beginn aufs Tempo und gewann mit fast 15 Sekunden Vorsprung auf Landsfrau Rosie Brennan. Für die USA ist es der 2. Doppelsieg in Folge. Das Podest komplettierte die Schwedin Ebba Andersson (+22 Sekunden).

Diggins liegt im Gesamtklassement nun 20 Sekunden vor Brennan. Die Schwedin Frida Karlsson hat als 3. schon mehr als eine Minute Rückstand.

So gehts weiter

Bereits am Mittwoch steht in Toblach das nächste Rennen auf dem Programm. Die Frauen absolvieren auf der 5. Etappe der Tour de Ski eine Verfolgung über 10 km. Das Rennen können Sie ab 13:25 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App verfolgen. Beendet wird die Tour traditionell mit 3 Rennen in Val di Fiemme.

Tour de Ski auf SRF Mittwoch 6.1. 5. Etappe

13:25 live SRF zwei 10 km Verfolgung Frauen Toblach 14:35 live SRF zwei 15 km Verfolgung Männer Toblach Freitag 8.1. 6. Etappe

13:10 live SRF info 15 km klassisch Männer Val di Fiemme 15:30 live SRF zwei 10 km klassisch Frauen Val di Fiemme Samstag 9.1. 7. Etappe

13:00 live Sport App Sprint klassisch Val di Fiemme Sonntag 10.1. 8. Etappe

12:45 live SRF zwei 10 km Climb Frauen Val di Fiemme 15:25 live SRF zwei 10 km Climb Männer Val di Fiemme