Männer: 1. Alexander Bolschunow (RUS) 2:28,50 Stunden, 2. Pal Golberg (NOR) +0,34 Minuten, 3. Finn Krogh (NOR) +1,35, 4. Sjur Röthe (NOR) +1,40, 5. Martin Nyenget (NOR), 6. Johannes Kläbo (NOR) +2,00, 7. Simen Krüger (NOR) +2,06, 8. Christer Holund (NOR) +2,18, 9. Andrej Melnitschenko (RUS) +2,53, 10. Emil Iversen (NOR) +2,58, 11. Dario Cologna (SUI) +3,08, 12. Roman Furger (SUI) +3,29.

Frauen: 1. Therese Johaug (NOR) 2:19,29 Stunden, 2. Heidi Weng (NOR) +2,33, 3. Ingvild Östberg (NOR) +2,34, 4. Ebba Andersson (SWE) +4,48, 5. Astrid Jacobsen (NOR) +5,30, 6. Jessica Diggins (USA) +6,32, 7. Emma Ribom (SWE) +7,08, 8. Tiril Weng (NOR) +7,25, 9. Teresa Stadlober (AUT) +7,26, 10. Rosie Brennan (USA) +7,27. Ferner: 19. Nadine Fähndrich (SUI) +9,43, 44. Laurien van der Graaff (SUI) +15,06.