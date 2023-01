Nadine Fähndrich kann in der 5. Etappe der Tour de Ski in Val di Fiemme (ITA) nicht mit den Besten mithalten. Norwegen feiert einen Dreifach-Sieg.

Bei den Männern ist ebenfalls Norwegen Trumpf: Johannes Kläbo gewinnt das 5. Rennen in Serie.

Im Viertelfinal-Heat hatte sich Nadine Fähndrich dank eines furiosen Schlussabschnitts von scheinbar verlorenem Posten noch auf den zweiten Rang vorgekämpft. Im Halbfinal reichten die Kräfte aber nicht mehr für einen ähnlichen Exploit; die Luzernerin bildete von Beginn weg das Schlusslicht und wurde Sechste ihres Laufs.

Das Halbfinal-Out kam wenig überraschend, klagte Fähndrich doch schon nach dem Prolog über Müdigkeit, was sie nach dem Rennen erneut betonte: «Ich war einfach müde. Spätestens auf der Zielgeraden wusste ich, dass es nicht mehr reicht.»

Fähndrich verpasst die Final-Qualifikation
Nadine Fähndrich: «Ich war einfach müde»

Fähndrich musste sich in einem Sprint zum ersten Mal nach zuletzt drei Triumphen in Serie geschlagen geben. Vor der Tour de Ski hatte sie zweimal auf Weltcup-Stufe gejubelt, danach entschied sie die 1. Tour-Etappe für sich.

Der Sieg in Val di Fiemme wurde derweil zu einer norwegischen Familiensache. Lotta Weng setzte sich gegen ihre Zwillingsschwester Tiril Weng durch. Dritte wurde ebenfalls eine Norwegerin: Mathilde Myhrvold. Frida Karlsson (SWE), Siegerin der 3. und 4. Etappe, hatte bereits nach dem Viertelfinal die Segel streichen müssen.

Die bisherige Gesamtdritte Anne Kalva musste vor der 5. Etappe aussteigen



Kläbo eine Klasse für sich

Bei den Männern geht die Dominanz von Johannes Kläbo in die nächste Runde. Der 26-jährige Norweger sicherte sich den fünften Erfolg im fünften Rennen der 17. Ausgabe der Tour de Ski. Insgesamt ist es der 16. Tagessieg, womit er seinen Rekord weiter ausbaut.

Kläbo rettete in einem packenden Finish 0,26 Sekunden Vorsprung auf Calle Halfvarsson (SWE) ins Ziel. Dritter wurde Simone Mocellini aus Italien.

Cyril Fähndrich, der Bruder von Nadine, kam nicht über den Viertelfinal hinaus. Er verlor als Fünfter seines Heats 1,33 Sekunden auf Kläbo. «Es war sicher besser als im Prolog. Aber die Erwartungen an einen selbst steigen immer weiter», sagte er.

Cyril Fähndrich: «Die Erwartungen steigen, das ist auch gut so»

So geht's weiter

Am Wochenende findet die Tour de Ski in Val di Fiemme ihren Abschluss. Am Samstag stehen die Rennen über 15 km klassisch an, am Sonntag geht es im 9-km-Rennen in der freien Technik auf die Alpe Cermis.