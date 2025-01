Nadine Fähndrich gewinnt an der Tour de Ski den Klassisch-Sprint im Val di Fiemme.

Bei den Männer schafft Janik Riebli den Finaleinzug und wird dort Sechster.

Der Sieg geht einmal mehr an den Norweger Johannes Kläbo.

Nadine Fähndrich hat im ersten Sprint des Jahres brilliert. Die Luzernerin zeigte im Val di Fiemme mit der fünftschnellsten Zeit bereits einen starken Prolog. Am Nachmittag in der K.o.-Phase war sie dann nicht mehr zu schlagen. Sieg im Viertelfinal, Sieg im Halbfinal und als logische Folge daraus auch der Sieg im Final. Auf der Schlussgerade konnte Fähndrich die Schwedin Linn Svahn gerade noch in Schach halten. 0,04 Sekunden betrug letztlich der Gewinnvorsprung. Dahinter schaffte die Norwegerin Heidi Weng als Dritte noch den Sprung auf das Podest.

Für Fähndrich ist es der 5. Weltcupsieg in einem Einzelsprint, dazu kommt ein Erfolg in einem Team-Sprint. Mit dem Sieg geht auch eine zweijährige Durststrecke zu Ende, zum letzten Mal stand die 29-Jährige Ende Dezember 2022 zuoberst auf dem Podest. Insgesamt ist es bereits ihr 10. Podestplatz.

Der Sieg ist insofern speziell, als dass er auf der Strecke gelaufen wurde, auf der 2026 die Olympischen Spiele ausgetragen werden. Eine bessere Hauptprobe beim einzigen Wettkampf an dieser Stelle vor Olympia hätte sich Fähndrich kaum wünschen können.

«Es war ein mega cooler Tag», sagte Fähndrich nach ihrem Sieg. Sie sei zwar etwas müde gewesen, aber das super Material hätte das wieder ausgeglichen. Es war ein langer Weg zu diesem Weltcupsieg. «Ich war nicht immer optimistisch. Schön, dass ich es noch kann. Das gibt Selbstvertrauen», sagte die Luzernerin.

Weitere Schweizerinnen

Mit Marina Kälin und Anja Weber hatten noch zwei weitere Schweizerinnen den Sprung in die K.o.-Phase geschafft. Für Kälin bedeutete der Viertelfinal äusserst knapp Endstation, Weber musste nach einem schnellen Heat im Halbfinal die Segel streichen.

Riebli im Final

Auch bei den Männern war die Schweiz im Final vertreten. Janik Riebli schaffte zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Klassisch-Sprint den Finaleinzug. Dort musste er dann klar hinten anstehen und wurde Sechster. Johannes Kläbo (NOR) gewann vor Landsmann Even Northug, Marcus Grate (SWE) wurde Dritter.

Valerio Grond hatte sich nach einer engen Entscheidung wegen nur einer Hundertstelsekunde bereits im Viertelfinal verabschieden müssen.

So geht's weiter

Noch zwei Etappen stehen bei der Tour de Ski an. Am Samstag steigt der Skiathlon. Die Männer starten ab 10:45 Uhr, die Frauen ab 15:30 Uhr. Am Sonntag steht dann zum Abschluss das Massenstartrennen auf die legendäre Alpe Cermis an. Alle Rennen gibt's live bei SRF zu sehen.

