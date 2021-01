Alexander Bolschunow dominierte in Toblach die 5. Etappe der Tour de Ski über 15 km Verfolgung nach Belieben. Der 24-jährige Russe startete mit nur 8 Sekunden Vorsprung, distanzierte den Rest des Feldes im Ziel dann um knapp eine Minute. Damit gewinnt er die 4. Etappe in Serie. Dahinter reihen sich wie schon am Dienstag gleich vier Landsmänner ein.

In der Gesamtwertung baute Bolschunow damit seinen Vorsprung auf Landsmann Artem Maltsew (+2:06 Minuten) aus. Drittplatzierter ist der Franzose Maurice Manificat (+2:09 Minuten).

Cologna in den Top 20

Dario Cologna nahm das Rennen als 18. in Angriff und verbesserte sich um einen Platz. In der Gesamtwertung büsst der Bündner auf den Gesamtleader Bolschunow viel Zeit ein: Er weist bereits knapp vier Minuten Rückstand auf. Auf einen Podestplatz fehlen Cologna rund 100 Sekunden. In der Overall-Wertung verlor er eine Position und ist neu an 7. Stelle klassiert.

Zweitbester Schweizer war Beda Klee, der den 26. Platz herausfuhr. Er ist als 28. mit 7:06 Minuten Rückstand auch der zweitbeste Schweizer im Gesamtklassement.

So geht's weiter

Nach einem Ruhetag findet am Freitag in Val di Fiemme (ITA) ein Rennen über 15 km klassisch statt. Ab 13:10 Uhr sind Sie auf SRF info live dabei. Die Tour de Ski findet am Sonntag gleichenorts ihren Abschluss.

Tour de Ski auf SRF Freitag 8.1. 6. Etappe

13:10 live SRF info 15 km klassisch Männer Val di Fiemme 15:30 live SRF zwei 10 km klassisch Frauen Val di Fiemme Samstag 9.1. 7. Etappe

13:00 live Sport App Sprint klassisch Val di Fiemme Sonntag 10.1. 8. Etappe

12:45 live SRF zwei 10 km Climb Frauen Val di Fiemme 15:25 live SRF zwei 10 km Climb Männer Val di Fiemme