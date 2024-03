Giuliana Werro läuft beim Engadin Skimarathon zwar als 2. ins Ziel, verteidigt ihren Titel nach der Disqualifikation Maëlle Veyres aber dennoch.

Bei den Männern gewinnt der Norweger Magne Haga vor seinen beiden Landsmännern Thomas Bucher-Johannessen und Filip Fjeld Andersen.

Dario Cologna verpasst das Podest als 4. um 2,7 Sekunden. Mit Fabrizio Albasini und Nicola Wigger laufen 2 weitere Schweizer in die Top 6.

Schwierige Bedingungen prägten die 54. Austragung des Engadin Skimarathon. 1:58:27 Stunden benötigte die 21-jährige Französin Maëlle Veyre im Engadiner Schneetreiben, um bei ihrem Debüt beim Traditions-Anlass gleich als Erste in S-chanf einzulaufen. Vorjahressiegerin Giuliana Werro verlor als lertzte Konkurrentin rund 6 Kilometer vor dem Ziel den Anschluss.

Die Lokalmatadorin aus Zuoz überquerte die Ziellinie nach 40 Kilometern zwar mit rund einer Minute Rückstand, darf sich nun aber trotzdem über die Titelverteidigung freuen. Der Grund: Bei Veyre wurde ein zu hoher Fluor-Wert auf dem Ski festgestellt. So wurde die vermeintliche Siegerin disqualifiziert und Werro nachträglich zur Siegerin erklärt. Damit bleibt der Sieg bei den Frauen zum 5. Mal in Folge in der Schweiz.

Cologna knapp neben dem Podest

Bei den Männern setzte sich schon früh eine 6-köpfige Spitzengruppe ab. 3 Schweizer und 3 Norweger kämpften dabei um den Sieg. Rund 3 Kilometer vor dem Ziel mussten mit Nicola Wigger und Fabrizio Albasini, der für einen Grossteil der Führungsarbeit verantwortlich war, allerdings 2 Swiss-Ski-Athleten abreissen lassen.

An der Spitze konnte sich der Norweger Magne Haga, Bruder der zweifachen Olympiasiegerin Ragnhild Haga, kurz darauf entscheidend absetzen. In 1:44:42 Stunden feierte er vor seinen Landsmännern Thomas Bucher-Johannessen und Filip Fjeld Andersen den wohl prestigeträchtigsten Erfolg seiner Karriere. Der 4-fache Engadin-Sieger Dario Cologna verpasste das Podest einen Tag vor seinem 38. Geburtstag lediglich um 2,7 Sekunden und musste sich mit Rang 4 begnügen.

