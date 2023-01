Die Deutsche Katharina Hennig gewinnt die 6. Etappe der Tour de Ski über 15 km in klassischer Technik in Val di Fiemme.

Tour-Leaderin Frida Karlsson (SWE) klassierte sich hinter Hennig auf Rang 2, Nadine Fähndrich musste sich als 28. klar geschlagen geben.

Bei den Männern dominiert Johannes Kläbo (NOR) weiter: Im 6. Rennen feiert er den 6. Sieg.

Die vorletzte Etappe der Tour de Ski wurde zur Beute von Katharina Hennig. Damit schrieb die Deutsche Geschichte: Es war der erste Weltcupsieg einer deutschen Langläuferin seit 2009. Über 15 Kilometer im klassischen Stil hielt sie lange mit den besten Läuferinnen um Tour-Leaderin Frida Karlsson mit, bevor sie die Schwedin zum Schluss um 0,7 Sekunden distanzieren konnte.

Schliessen 01:48 Video Hennig: «Ich werde den Sieg einfach geniessen» Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden. 01:03 Video Der Schlusssprint mit dem besten Ende für Hennig Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 00:55 Video Karlsson: «Morgen wird es ein Kampf gegen mich selbst» (engl.) Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Der 3. Rang ging an die Finnin Kerttu Niskanen. Enttäuschend endete das Rennen für Tiril Weng, die Zweitplatzierte im Gesamtklassement. Die Norwegerin verlor fast 30 Sekunden auf das Podest und liegt damit nun in der Gesamtwertung 1 Minute und 12 Sekunden hinter Karlsson, die damit vor ihrem ersten Tour-Gesamtsieg steht.

Fähndrich fällt zurück

Nadine Fähndrich, die noch als einzige Schweizerin am Start war, musste sich klar geschlagen geben. Nach einem Sturz in der ersten Runde konnte die Luzernerin zwar auf der Schlussrunde nochmals ein paar Plätze gutmachen, landete jedoch letztlich auf Rang 28. In der Gesamtwertung liegt sie damit auf Rang 13. Auf den angestrebten Top-10-Platz fehlen der 27-Jährigen 16 Sekunden.

02:00 Video Fähndrich: «In den Aufstiegen hab ich gemerkt, dass ich nicht schneller kann» Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

Kläbo dominiert weiter

Bei den Männern setzte Johannes Kläbo seine Wahnsinns-Serie fort. Auf der 6. Etappe der Tour de Ski triumphierte der Norweger zum 6. Mal. Im Massenstartrennen setzte er sich im Schlusssprint durch. Auch zuvor war er im Rennen bei den entscheidenden Momenten zur Stelle. Sowohl nach 2,3 als auch nach 8,5 Kilometern sicherte er sich die meisten Bonussekunden.

00:27 Video Zusammenfassung 6. Etappe Männer Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Im Tour-Klassement liegt Kläbo damit nun 1 Minute und 2 Sekunden vor Calle Halfvarsson (SWE). Sollte der 26-Jährige auch am Sonntag ganz vorne landen, wäre er der erste Läufer der Tour-Geschichte mit Siegen auf allen Etappen.

Hinter Kläbo liefen sein Landsmann Pal Golberg und der Italiener Francesco De Fabiani aufs Podest. Bester Schweizer wurde Cyril Fähndrich mit Rang 29. Beda Klee (40.), der sich zu Beginn noch weit vorne gehalten hatte, und Roman Furger (41.) klassierten sich direkt hintereinander. Candide Pralong landete hinter seinen Teamkollegen auf dem 47. Rang.

Schliessen 01:45 Video Fähndrich: «Es ist die härteste Strecke, die es gibt» Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden. 01:53 Video Klee: «Der Start war super» Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden. 01:22 Video Pralong: «Es war ein Kampf von Anfang an» Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 01:07 Video Furger: «Grundsätzlich ist das Gefühl bei mir gut» Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

So geht's weiter

Am Sonntag steht zum Abschluss der Tour de Ski der Aufstieg auf die Alpe Cermis an. Ab 10:50 Uhr geht's bei den Frauen los, die Männer starten ab 12:35 Uhr. Beide Rennen können Sie live auf SRF info verfolgen.