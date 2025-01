Die 6. Etappe der Tour de Ski geht an Dominator Johannes Kläbo.

Während der Norweger beim Skiathlon im Val di Fiemme mit einem unwiderstehlichen Angriff brilliert, enttäuschen die Schweizer.

Bei den Frauen geht der Tagessieg überlegen an Therese Johaug.

Die Norwegerin lässt ihre Verfolgerinnen im Anstieg stehen und übernimmt die Führung im Gesamtklassement.

Immer wieder Johannes Kläbo. Nachdem es beim Skiathlon, der vorletzten Etappe der Tour de Ski im Val di Fiemme, lange keinen Angriff gegeben hatte, liess es sich der norwegische Topfavorit nicht nehmen. Im letzten Anstieg distanzierte er die Konkurrenz scheinbar fast mühelos und feierte 2,4 Sekunden vor dem Italiener Federico Pellegrino und 3,9 Sekunden vor Landsmann Jan Jenssen seinen bereits 4. Etappensieg – und damit den 91. Weltcuperfolg insgesamt.

Der 4. Tour-Triumph dürfte ihm kaum mehr zu nehmen sein, Kläbo gewann die Tour de Ski bereits 2019, 2022 und 2023. Im Vorjahr fehlte er krankheitsbedingt. Edvin Anger, vor der 6. Etappe als einziger Kontrahent mit weniger als 2 Minuten Rückstand auf Kläbo, musste abreissen lassen. Der Schwede verlor 1:43 Minuten auf die Siegerzeit.

Klee: «Im Moment geht nichts mehr»

Als bester Schweizer klassierte sich Beda Klee auf Rang 29. Zufrieden war der Gesamt-Fünfte aus dem Vorjahr damit nicht: «Ich bin froh, dass die Tour morgen vorbei ist. Im Moment geht nichts mehr.» Er habe gemerkt, dass die Spitze schneller werde, er hingegen langsamer. Der Toggenburger hatte im Vorfeld mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Janik Riebli verlor 10:40 Minuten auf Kläbo und lief auf Rang 60.

Johaug lässt sie alle stehen

Auf der zweiten von drei Runden in der klassischen Technik bildete sich im Skiathlon bei den Frauen eine sechsköpfige Spitzengruppe. Noch vor Rennhälfte mussten die ersten beiden abreissen lassen. Teresa Stadlober (AUT) und Ebba Andersson (SWE) setzten sich zusammen mit den ersten beiden des Gesamtklassements, den Norwegerinnen Therese Johaug und Astrid Slind, vom Rest ab.

Beim Aufstieg in der ersten Runde mit Skating-Technik griff Johaug, Gesamt-Zweite, an. Im zweiten Teil des Anstiegs distanzierte sie die Konkurrenz endgültig und machte sich auf in Richtung Tagessieg. Ihr Vorsprung wuchs dabei kontinuierlich an. Eine Gruppe weiter hinten hatte fast zeitgleich mit Johaug Jessie Diggins (USA) Jagd auf die Verfolgerinnengruppe gemacht.

Wechsel an der Spitze des Gesamtklassements

Johaug erreichte das Ziel mit einem komfortablen Vorsprung von einer halben Minute auf die Verfolgerinnen, welche das Ziel gemeinsam erreichten. Damit übernimmt Johaug die Führung im Gesamtklassement mit 22 Sekunden auf Slind. Auch Diggins' Angriff war von Erfolg gekrönt, wenngleich sie nicht zur Spitzengruppe aufschliessen konnte. Die US-Amerikanerin holte als 5. über eine Minute auf Niskanen heraus und wird neu als 3. im Gesamtklassement geführt.

Beste Schweizerin war Nadine Fähndrich, Siegerin des ersten Zwischensprints, auf Rang 24. Gleich hinter ihr klassierte sich Anja Weber. Beide brauchten für den Skiathlon mehr als 5 Minuten länger als Johaug. Marina Kälin war nicht an den Start gegangen.

So geht's weiter

Am Sonntag steht der krönende Abschluss der Tour auf dem Programm: das Massenstartrennen über 10 km in freier Technik hinauf zur legendären Alpe Cermis. Das Männerrennen sehen Sie ab 14:15 Uhr live auf SRF zwei, jenes der Frauen ab 15:30 Uhr.

Übersicht Tour de Ski