6. Platz am Holmenkollen

Dario Cologna läuft beim Klassiker am Holmenkollen auf Rang 6.

Dem Bündner fehlen 1,8 Sekunden zum Podestplatz.

Der Sieg geht an den Russen Alexander Bolschunow.

Nur wenig hat gefehlt und Dario Cologna hätte am Holmenkollen nach seinem Sieg 2018 wieder einen Podestplatz errungen. Der Bündner kämpfte auf der Zielgeraden in einer 5er-Gruppe um den 3. Platz. Schliesslich musste er der norwegischen Konkurrenz aber den Vortritt lassen und wurde 6. Auf den drittplatzierten Emil Iversen verlor Cologna 1,8 Sekunden.

Im Kampf um den Sieg hatten sich Alexander Bolschunow und Simen Krüger bereits knapp 3 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt. Im Schlussspurt setzte sich der Russe um 0,9 Sekunden durch. Für Bolschunow war es der 8. Sieg in einem Distanzrennen in dieser Saison. Er machte dank diesem Erfolg einen weiteren Schritt in Richtung Gesamtweltcup-Sieg.

Baumann in den Punkten

Jonas Baumann gewann beim Rennen im dichten Nebel dank einem 25. Platz Weltcup-Punkte. Der dritte Schweizer am Start, Jason Rüesch, verabschiedete sich früh aus dem Rennen um ein Top-Resultat und wurde mit gut 7 Minuten Rückstand 39.