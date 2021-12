Legende: Ein Sprint zum Auftakt Die Tour de Ski beginnt am Dienstag in Lenzerheide. Keystone

Am Dienstag fällt der Startschuss zur Tour de Ski 2021/22. Aufgrund der Olympischen Spiele (4. bis 20. Februar) wird die 16. Auflage verkürzt durchgeführt.

Das Programm

Zum Auftakt wird die Langlauf-Elite in Lenzerheide antreten, wo ein Sprintrennen in der freien und ein Einzelstartrennen in der klassischen Technik auf dem Programm stehen.

Danach disloziert der Tross nach Oberstdorf (GER). Dort finden am 31. Dezember und 1. Januar ein Massenstartrennen und ein Sprintrennen statt. Ihren Abschluss erlebt die Tour im Val di Fiemme (ITA).

Das Schweizer Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Männer: Dario Cologna, Jonas Baumann, Candide Pralong, Beda Klee, Roman Furger, Cyril Fähndrich, Erwan Käser Jovian Hediger, Nicola Wigger, Roman Schaad, Janik Riebli, Valerio Grond (die letzten drei je nur Sprint Lenzerheide).



Frauen: Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff, Lydia Hiernickel, Nadja Kälin, Alina Meier und Lea Fischer (je nur Sprint Lenzerheide), Désirée Steiner (beide Rennen Lenzerheide).



Die Favoriten

Zu den Topfavoriten gehören das Norwegen-Duo Johannes Kläbo und Simen Hegstad Krüger sowie der Russe Alexander Bolschunow, Sieger der letzten beiden Ausgaben. Bei den Frauen gilt Frida Karlsson (SWE) als heisse Anwärterin auf den Triumph, aber auch Titelverteidigerin Jessica Diggins (USA) steht bei den Buchmachern hoch im Kurs.

01:02 Video Archiv: Bolschunow ohne Mühe zum Gesamtsieg Aus Sport-Clip vom 10.01.2021. abspielen

So überträgt SRF