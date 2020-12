In Davos findet der Langlauf-Weltcup am Wochenende ohne die nordischen Länder statt. SRF-Kommentator Patrick Schmid erklärt, wieso.

Am Samstag und am Sonntag gastiert der Langlauf-Tross im Weltcup in Davos. Mit einem Makel: Die Topnationen Norwegen, Schweden und Finnland schicken ihre Läufer nicht in die Bündner Berge. Die Begründung: Die Ansteckungsgefahr durch Corona sei zu hoch.

Es ist wie ein Ski-Weltcuprennen ohne Schweizer und Österreicher.

SRF-Kommentator Patrick Schmid verneint zwar, dass der Weltcupevent in Davos ohne die Athleten aus den nordischen Ländern zur Farce wird. Er verdeutlicht aber mit einem Vergleich mit den Alpinen das Gewicht der Absenzen: «Es ist wie ein Ski-Weltcuprennen ohne Schweizer und Österreicher.»

Live-Hinweis SRF zwei überträgt den Sprint (freie Technik) am Samstag ab 13:35 Uhr live. Am Sonntag folgen die Rennen über 10 km der Frauen (10:40 Uhr) sowie jenes der Männer über 15 km (13:30 Uhr) ebenfalls live auf SRF.

Auch der Weltverband FIS wird kritisiert. Der Weltcupkalender sei alles andere als corona-konform, so Schmid. «Der Verband hat die Chance verschlafen, die Rennen anders anzusetzen.»

