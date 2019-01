An der Spitze lief ein Fernduell: Tour-de-Ski-Leaderin Ingvild Flugstad Östberg (No) nahm das 10-km-Verfolgungsrennen mit 24 Sekunden Reserve auf Natalja Neprjajewa (Russ) in Angriff. Im Rennverlauf veränderte sich dies nur wenig, zuletzt hatte die Norwegerin 30,4 Sekunden Vorsprung.

Weitere 40 Sekunden dahinter lief Jessica Diggins (USA) zu Julia Belorukowa auf und rang die Russin im Schlusssprint nieder. Nur noch minime Chancen auf einen Podestplatz hat Vorjahressiegerin Heidi Weng, die drei Minuten hinter Landsfrau Östberg ins Ziel kam.

Von Siebenthal holt leicht auf

Sprint-Spezialistin Nadine Fähndrich zeigte eine ordentliche Leistung. Sie büsste gegenüber Östberg weitere 40 Sekunden ein (18. Rang), wird die Tour aber nicht zu Ende laufen.

Ganz anders Nathalie Von Siebenthal, die sich «eigentlich recht» auf den Schlussanstieg auf die Alpe Cermis am Sonntag freut. Die Berner Oberländerin konnte sich in Oberstdorf um zwei Plätze auf Rang 20 verbessern und wird durch Rückzüge weiter vorrücken.

«Ein bisschen langweilig»

Sie übte aber Kritik an der Streckenführung. Die Anstiege seien «zu wenig selektiv», um das Feld auseinanderzuziehen. «Darum ist es ein bisschen langweilig.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 3.1.19, 14:45 Uhr