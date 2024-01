Der Franzose Jules Lapierre ist am schnellsten auf der Alpe Cermis und holt sich den Etappensieg an der Tour de Ski.

Der Gesamtsieg geht an den Norweger Harald Amundsen, in der letzten Etappe läuft er auf Rang 5.

Beda Klee beendet die 10 Kilometer auf Rang 8 und wird am Ende im Gesamtklassement starker Fünfter.

Bei den Frauen geht der Gesamtsieg an Jessie Diggins (USA), Landsfrau Sophia Laukli gewinnt die letzte Etappe.

Exakt 33 Minuten brauchte Jules Lapierre (FRA), um die 10 Kilometer auf die Alpe Cermis zu bewältigen. Im Schlusssprint distanzierte er Konkurrent Friedrich Moch (GER) um 2,4 Sekunden und holte sich damit den letzten Etappensieg der diesjährigen Tour de Ski. Hinter dem Spitzenduo lief mit Hugo Lapalus ein weiterer Franzose auf das Podest, er lag 16 Sekunden hinter dem Sieger zurück.

01:48 Video Amundsen: «Ich musste um jeden Meter kämpfen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

Den Gesamtsieg der Tour sicherte sich der Norweger Harald Östberg Amundsen. Er verteidigte seinen Vorsprung souverän und hatte letztlich 1:19 Minuten Reserve auf Moch, Lapalus lag weitere 13 Sekunden zurück.

01:43 Video Lapierre holt sich den Tagessieg Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Klee stark

Beda Klee, der sich vor der letzten Etappe noch leise Hoffnungen auf das Tour-Podest hatte machen dürfen, lief in der Schlussetappe letztlich als 8. über die Ziellinie. Der Schweizer schaffte damit im Gesamtklassement den Sprung auf den 5. Rang, aufs Podest fehlte etwas mehr als eine halbe Minute. Platz 5 von Klee ist durchaus bemerkenswert. Neben Dario Cologna hat in der Tour de Ski nur Curdin Perl mit dem 4. Rang im Jahr 2011 eine Top-Ten-Klassierung geschafft.

Cyril Fähndrich, der am Vortag sensationell auf das Podest gelaufen war, konnte beim Aufstieg nicht mehr ganz mithalten und wurde schliesslich 22. In der Gesamtwertung belegt der Innerschweizer damit zum Schluss den 13. Rang.

Schliessen 01:24 Video Klee: «Es hat fast noch Spass gemacht» Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden. 02:00 Video Fähndrich: «Viele Emotionen, aber rein fürs Rennen brachte das Podest nichts» Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

US-Sieg bei den Frauen

Bei den Frauen schaffte Sophia Laukli (USA) den Aufstieg auf die Alpe Cermis als Erste. Sie gewann damit die letzte Etappe vor Heidi Weng (NOR) und Delphine Claudel (FRA). Tour-Gesamtsiegerin wurde Jessie Diggins (USA), die in der Schlussetappe den 6. Rang belegte. In der Gesamtwertung hatte sie letztlich über 30 Sekunden Vorsprung.

Die beiden verbleibenden Schweizerinnen, Nadja Kälin und Désirée Steiner, belegten die Ränge 24 und 25. In der Gesamtwertung wurde Steiner 21., Kälin 24. Nadine Fähndrich war bereits nach den Rennen in Davos aus der Tour ausgestiegen.